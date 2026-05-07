Huawei Watch Fit 5 Pro - recenzja. Jak nowy Apple Watch, tylko ma większy sens

Ładowanie...

W ofercie Huawei mamy już całe mrowie smartwatchy oraz opasek sportowych, a produkty wspomagające nas zarówno zdrowotnie, jak i podczas uprawiania sportów cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Nie inaczej będzie w przypadku Huawei Watch Fit 5 Pro, z którym miałem okazję spędzić ostatnie dwa tygodnie.

REKLAMA

Huawei Watch Fit 5 w dwóch odsłonach

W portfolio marki pojawiły się jednocześnie dwa zegarki, czyli Huawei Watch Fit 5 oraz Huawei Watch Fit 5 Pro. Są następcami najlepiej sprzedających się w naszym kraju smartwatchy Huawei, których znakiem rozpoznawczym były duże, kwadratowe wyświetlacze - i tym samym charakteryzują się oba nowe modele.

Urządzenia łączą się ze smartfonami z systemem Android, w tym od innych marek niż Huawei oraz z iPhone'ami od Apple'a z iOS-em. Niezależnie od tego, na który model się zdecydujemy, możemy liczyć na ok. 10 dni czasu pracy na jednym ładowaniu i to bez wyłączania połowy funkcji, jak to czasem bywa.

Zegarki z linii Huawei Watch Fit 5 można przy tym wykorzystać do realizowania płatności mobilnych z użyciem NFC i usługi Curve Pay. To świetne udogodnienie, gdyż możemy w upalny dzień wyjść sobie pobiegać dookoła bloku bez telefonu w kieszeni, a i tak zapłacimy za butelkę wody w osiedlowym sklepie.

Bieganie z Huawei Watch Fit 5 to dopiero początek.

Urządzenia obsługują ponad 100 różnych trybów treningowych, więc przydadzą się amatorom nawet tych bardziej niszowych sportów. Obsługują rzecz jasna powiadomienia z telefonu, zapewniają całodobowe monitorowanie zdrowia oraz mają funkcję odtwarzania muzyki - słowem wszystko, czego oczekujemy od smartwatcha.

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3

Huawei Watch Fit 5 i Fit 5 Pro mają też rozbudowany tryb monitorowania samopoczucia. Możemy zidentyfikować obszary, które z jakiegoś powodu obecnie zaniedbujemy (w tym zbyt krótki sen analizowany przez system TruSleep, konkretne sytuacje wyzwalające stres itd.), by przeciwdziałać ich negatywnym skutkom.

Oprócz tego możemy za pomocą zegarka rejestrować notatki głosowe, prowadzić rozmowy przez telefon z użyciem modułu Bluetooth i wiele, wiele więcej. A czym oba nowe modele, który trafiły do oferty Huawei w pierwszej połowie 2026 r., się od siebie różnią - poza ceną? Przede wszystkim gabarytami, ale nie tylko.

Huawei Watch Fit 5 kontra Huawei Watch Fit 5 Pro

Nowe zegarki mają nieco inną specyfikacją. Huawei Watch Fit 5 dostał 1,82-calowy ekran typu AMOLED odświeżany w 60 Hz o jasności 2500 nitów, a Huawei Watch Fit 5 Pro, czyli model, który od dwóch tygodni testuję, ma większy (1,92”) i jaśniejszy (3000 nitów) panel AMOLED typu LTPO ze zmienną częstotliwością odświeżania (1-60 Hz).

Ta zmienna częstotliwość odświeżania w modelu Huawei Watch Fit 5 Pro to przydatna rzecz - zwłaszcza gdy zegarek jest w trybie spoczynku. Dzięki temu urządzenie z obsługą LTPO może odświeżać obraz co sekundę, a nie tylko 60 razy na sekundę. Zużywa mniej energii, a i tak możemy skorzystać z tarczy z sekundnikiem.

Większa powierzchnia panelu sprawia zaś, że możemy wygodnie nawigować po menu, a dzięki wyższej jasności z urządzenia mogłem z powodzeniem korzystać w pełnym słońcu. Testując akcesorium na przełomie kwietnia i maja, byłem z tego niezwykle zadowolony, bo nie musiałem kręcić ręką na wszystkie strony, by znaleźć ikonkę.

Huawei Watch Fit 5 Pro jest faktycznie Pro!

Huawei Watch Fit 5 dostępny jest w pieciu bazowych kolorach: czerń, zieleń, fiolet, biel i róż. W zestawie są wodoodporne paski z fluoroelastomeru. Oprócz tego na huawei.pl kupimy srebrno-zieloną wersję z nylonowym plecionym paskiem (100 proc. materiałów z recyklingu). Ten model ma kopertę z aluminium i ceramiczne szkło.

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3

W przypadku Huawei Watch Fit 5 Pro ramka wykonana została z zarówno wytrzymalszego, jak i lżejszego tytanu, a wyświetlacz pokryto szafirowym szkłem, które również jest odporniejsze na uszkodzenia. Dostępne są trzy kolory: czarny i biały z elastycznymi paskami oraz pomarańczowy z plecionym paskiem nylonowym AirDry.

A co z kopertą? W przypadku Huawei Watch Fit 5 Pro w wersji czarnej i pomarańczowej ta wykonana została z aluminium klasy lotniczej, a w białym modelu użyto metalu nanoceramicznego. Dopisek "pro" w nazwie tego bardziej zaawansowanego zegarka nie wziął się też z powietrza i nie ogranicza się do ekranu oraz wykończenia.

Huawei Watch Fit 5 Pro w praktyce

W przypadku trybu kolarskiego, z którego często korzystam, poza dystansem i prędkością możemy mierzyć również nachylenie trasy, a także szacowaną moc oraz kadencję. Do zegarka możemy również podpiąć zewnętrzny miernik FTP, a w rejestrowaniu naszej pozycji pomaga system pozycjonowania Huawei Sunflower.

Podoba mi się przy tym fakt, iż Huawei Watch Fit 5 i Fit 5 Pro mają tryb wykrywania postojów podczas jazdy, co przydaje się zarówno w mieści (światła…), jak i w terenie (przerwa na żelki!). W przeszłości często pauzowałem treningi i zapominałem ich potem wznowić, a tutaj tego problemu nie ma.

Nowe zegarki Huawei mają przy tym dodatkową funkcję minitreningów wykonywanych w towarzystwie uroczej wirtualnej pandy Han-Han będącej częścią tarczy zegarka. Ta zachęca do ruchu za sprawą 30 gotowych ćwiczeń zajmujących jedynie po minutce każdy, które można wykonywać niejako przy okazji, w tym w przerwie od pracy.

Oba urządzenia mają przy tym obudowy o wodoszczelności 5 ATM, więc można używać ich podczas uprawiania sportów wodnych. Huawei Watch Fit 5 Pro ma dodatkowy czujnik głębokości, który daje możliwość swobodnego nurkowania i to na głębokość do 40 m. Dodatkowe czujniki w tym modelu pozwalają też wykonać analizę EKG.

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3

Czas pracy szacowany na 10 dni znajduje przy tym potwierdzenie w praktycznych testach. Warto jednak nadmienić, że ten wyższy model nieco szybciej się ładuje. W przypadku Huawei Watch Fit 5 uzupełnienie ogniwa od 0 do 100 proc. zajmuje 75 min., podczas gdy Huawei Fit 5 Pro wystarczy na to samo jedynie godzinka.

Huawei Watch Fit 5 i Huawei Watch Fit 5 Pro - cena i promocja na start

Smartwatch podczas testów wypadł super, więc mogę polecić zakup modelu Huawei Watch Fit 5 Pro, jeśli faktycznie będziecie korzystać z dodatkowych funkcji - w przeciwnym razie bazowy Huawei Watch Fit 5 również się sprawdzi. Pozostaje zaś już tylko jedna kwestia: ile za gadżety z tej serii 5 przyjdzie nam zapłacić?

Huawei Watch Fit 5 Pro, który miałem okazję testować, kosztuje katalogowo 1149 zł. Bazowy model, czyli Huawei Fit 5, został wyceniony na 799 zł. Do tego w terminie od 7 maja do 21 czerwca 2026 r. urządzenia będzie można zakupić w cenie o 200 zł niższej, czyli za odpowiednio 949 zł i 599 zł.

Oprócz tego nabywcy mogą liczyć na bezpłatny dostęp do subskrypcji Huawei Health+. W przypadku modelu Huawei Watch Fit 5 możemy testować ją bezpłatnie przez miesiąc (co kosztowałoby 34,99 zł), a przy zakupie Huawei Watch Fit 5 Pro przez kwartał (za co zapłacilibyśmy 104,97 zł).

Sprawdź inne nasze teksty poświęcone marce Huawei:

REKLAMA

Huawei Watch Fit 5 i Fit 5 Pro zgodnie z planem trafiły już do sprzedaży na polskim rynku. Kupić je można w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro, w sklepach Media Expert, Euro RTV AGD, Komputronik, Media Markt, Neonet i X-kom oraz u operatorów sieci Play, Plus, Orange i T-Mobile.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Paweł Grabowski 07.05.2026 17:52

Ładowanie...