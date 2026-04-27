Huawei zapowiada niesamowity zegarek. Już teraz możesz oszczędzić

Chodzi o nową generację Huawei Watch Fit 5, która trafiła do przedpremierowej oferty. Z okazji nadchodzącej premiery producent rozdaje kupony rabatowe, z którymi można obniżyć cenę dwóch zegarków: podstawowego Fit 5 oraz bardziej zaawansowanego Watch Fit 5 Pro.

Huawei Watch Fit 5 zaraz w Polsce. Sportowe zegarki, które nie kosztują milionów

Seria Huawei Watch Fit od zawsze charakteryzowała się wysoką opłacalnością - to zegarki ze średniej półki cenowej, których cena nie przekracza 1000 zł. Są zatem znacznie tańsze od uwielbianych przez Polaków Watchów GT, za które najczęściej trzeba zapłacić ok. 1500 zł. Jednocześnie są znacznie bardziej zaawansowane od opasek sportowych Huawei Band.

Zeszłoroczne Huawei Watch Fit 4 oraz Watch Fit 4 Pro cieszyły się wysoką popularnością ze względu na dobrą cenę i promocje. Teraz przyszedł czas na nową generację Watch Fit 5. Dwa nowe zegarki mają trafić do sprzedaży 7 maja w następny czwartek po weekendzie majowym. Już teraz można odebrać nawet 100 zł rabatu na nowe zegarki - 50 zł dla Watch Fit 5 oraz 100 zł dla Watch Fit 5 Pro.

Aby to zrobić, należy zapisać się na stronie sklepu Huawei do 6 maja 2026 r. za pomocą swojego adresu e-mail. Kuponów jednak nie będzie można łączyć, a kody trzeba będzie wykorzystać maksymalnie do 21 czerwca 2026 r. Obecnie nie znamy cen Watch Fit 5 (Pro), ale oczekujemy, że będą podobne do zeszłorocznych 4 (Pro) - 599 zł i 999 zł na start.

Co zaoferują poszczególne modele? Tak naprawdę już teraz wiemy. W przypadku Watch Fit 5 będzie to:

ekran AMOLED 1,82 cala, jasność 2500 nitów, szkło ceramiczne;

masa 27 g, 9,5 mm grubości;

aluminiowa koperta;

funkcja płatności zbliżeniowych Curve Pay.

Z kolei Watch Fit 5 Pro zaoferuje:

ekran AMOLED 1,92 cala, jasność 3000 nitów, szkło szafirowe;

tytanowa koperta;

funkcja płatności zbliżeniowych Curve Pay;

ponad 100 trybów treningowych, w tym tryb biegu przełajowego.

Zegarki trafią do sprzedaży już w następnym tygodniu - do premiery pozostaje niecałe 10 dni.

Albert Żurek 27.04.2026 13:02

