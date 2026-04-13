Polscy rolnicy - wizjonerzy sądzą technologię. Plony to nagroda od Huawei

Huawei Startup Challenge to ogólnopolska inicjatywa, która skierowana jest do młodych firm technologicznych, które tworzą rozwiązania realnie wpływające na gospodarkę i społeczeństwo. Od pięciu lat ten program wspiera startupy w rozwoju, testowaniu i skalowaniu technologii. Jak to robi? Łączy firmy z inwestorami, mentorami, ekspertami i partnerami technologicznymi. W tym roku głównym obszarem zainteresowania są projekty z sektora agritech i nowoczesnej produkcji żywności. Hasło tegorocznej edycji brzmi #TechForAgrinnovation.

Widzicie, nie dostrzegamy tej branży na co dzień, ale to ogromny rynek z potencjałem. Rolnictwo już od dawna rozwija się w kierunku nowoczesności. Pamiętam jak kilka lat temu dowiedziałem się, że w nowoczesnych hodowlach krów wykorzystuje się chipy wszczepiane pod skórę zwierząt, które monitorują temperaturę zwierząt i sprawdzają, czy nie są chore. Ułatwia to zarządzanie udojem, a to tylko jedna z technologii.

W tegorocznej edycji Huawei Startup Challenge poznaliśmy 20. półfinalistów

Do półfinału konkursu zakwalifikowały się następujące startupy: Agrobots sp. z o.o., Agro Contracts sp. z o.o., Bhumi, Biostra, Cropler sp. z o.o., Deepflare, FibriTech sp. z o.o., Hermetia Systems, Intelligent Hives sp. z o.o., Luna Scientific, MXM Sorting sp. z o.o., Nanosci, Nirby, Osmia Future sp. z o. o., Owl Sentry, PeptechLab, PloniQ, Projekt Gizmo, ScanSpectrum, Sniphi Cyfrowy Nos.

Wśród półfinalistów Huawei Startup Challenge V znalazły się projekty, które wykorzystują sztuczną inteligencję, analitykę danych, sensory i Internet Rzeczy do monitoringu upraw, gleby, jakości surowców oraz warunków przechowywania żywności. Część startupów rozwija rozwiązania oparte na danych satelitarnych, obrazowaniu i automatyzacji decyzji agronomicznych, inne koncentrują się na precyzyjnym zarządzaniu nawożeniem, nawadnianiem i ochroną roślin, a także na wczesnym wykrywaniu zagrożeń wpływających na plony i jakość produkcji.

– Tegoroczna edycja Huawei Startup Challenge potwierdziła, że wybór sektora rolno-spożywczego jako motywu przewodniego był właściwą decyzją. Zanotowaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń, ale jeszcze bardziej imponuje ich poziom oraz dojrzałość. Startupy bardzo trafnie odczytały wyzwania stojące przed rolnictwem i produkcją żywności – od presji klimatycznej, przez efektywność wykorzystania zasobów, po bezpieczeństwo żywnościowe. Co szczególnie istotne, wiele z tych rozwiązań ma realny potencjał wdrożeniowy i może zostać szybko zaadaptowanych w praktyce. Widać wyraźnie, że polscy innowatorzy nie tylko rozumieją skalę tych wyzwań, ale są gotowi aktywnie uczestniczyć w ich rozwiązywaniu – mówi Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji w Huawei Polska.

Półfinaliści rozwijają technologie również z obszaru robotyki, automatyzacji i cyfryzacji procesów w gospodarstwach oraz w całym łańcuchu dostaw żywności. Wśród półfinalistów znalazły się również innowacje z pogranicza biotechnologii, foodtechu i gospodarki obiegu zamkniętego. Technologie wspierają zapylanie, produkcję bezpiecznych biologicznie środków dla rolnictwa i wiele, wiele innych.

- Tegoroczna edycja Huawei Startup Challenge pokazała, że polskie startupy agritech są dziś na znacznie bardziej zaawansowanym etapie rozwoju niż jeszcze kilka lat temu. W wielu przypadkach nie są to już koncepcje, ale rozwiązania dopracowane technologicznie, z realnym potencjałem wdrożenia i skalowania. To znacząco podniosło poprzeczkę w procesie selekcji, a wybór półfinałowej dwudziestki wymagał bardzo wnikliwej oceny zarówno technologii, jak i gotowości biznesowej projektów. Widzimy też rosnącą dojrzałość zespołów, które coraz lepiej rozumieją potrzeby rynku i potrafią przekładać innowacje na konkretne zastosowania – mówi Adrian Migoń, CEO Youth Business Poland.

Jakie będą następne etapy rywalizacji?

Kolejnym etapem konkursu będzie wyzwanie przygotowane przez Huawei, w w ramach którego półfinaliści opracują i zaprezentują rozwiązania odpowiadające na konkretny problem wskazany przez organizatora. W jego wyniku wyłoniona zostanie dziesiątka finalistów programu. Na zwycięzców Huawei Startup Challenge V czekają nagrody finansowe o łącznej wartości 300 tys. złotych: 150 tys. złotych za pierwsze miejsce, 100 tys. złotych za drugie oraz 50 tys. złotych za trzecie. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali finałowej.

Paweł Grabowski 13.04.2026 18:15

