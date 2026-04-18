Zrobisz sobie lepsze selfie. Musisz podążać za liniami

Ładowanie...

Selfie to zdecydowanie najpopularniejszy format zdjęć publikowanych w sieci, przez co producenci smartfonów (i nie tylko) dwoją się i troją by dać nam najlepsze wspomagacze zdjęć z przedniego aparatu. Od filtrów i dedykowanych trybów, poprzez selfie sticki, aż po dodatkowy ekran mocowany z tyłu telefonu. Huawei właśnie dołączył do tej wyliczanki w ciekawy sposób.

REKLAMA

Huawei Pura 90 powie ci jak ustawić się do selfie

Profil Huawei w chińskim serwisie Weibo opublikował film reklamujący nadchodzącą serię smartfonów Pura 90, która ma na dniach zadebiutować w Chinach. Wideo promuje funkcję "Sugestie pozy oparte na sztucznej inteligencji", która analizuje sytuację, w jakiej znajduje się fotografowana osoba i na jej podstawie sugeruje pozę, która w mniemaniu AI uczyni zdjęcie lepszym.

Jeśli denerwuje cię perspektywa białych bazgrołów na podglądzie każdego zdjęcia to nie martw się - funkcję Sugestie pozy można wyłączyć. Jednak jeżeli ją pozostawisz, to oprócz zarysu postaci, Huawei Pura 90 da także podpowiedź tekstową. Rozwiązanie działa zarówno na przednim, jak i tylnym aparacie telefonu.

W czystej teorii ta funkcja to nic wielkiego i prawdopodobnie spora część klientów Huawei będzie mieć ją wyłączoną od pierwszego do ostatniego dnia korzystania z telefonu. Ale ja widzę w niej potencjał dla wszystkich osób, które lubią robić zdjęcia - nie tylko selfie, ale nie wiedzą jak uczynić je bardziej interesującymi. A do tego nie zawsze trzeba zapierającej wdech scenerii. Niekiedy wystarczy po prostu mieć dobry obiekt w centrum kadru.

Oczywiście póki co mamy jedynie filmik od Huawei i pytaniem otwartym pozostaje jak dobrze Sugestia pozy działa w praktyce. Jednak jeżeli rzeczywistość nie jest tak daleka od scenariusza wideo, Huawei ma szansę zgarnąć nowych klientów wśród osób dotychczas niezbyt zgrabnych przed obiektywem - albo po prostu mało pomysłowych. W tym mnie, ale cii.

REKLAMA

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 18.04.2026 16:20

Ładowanie...