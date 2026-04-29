Bez paliwa nie ma państwa. Orlen i WOT reagują na nowe zagrożenia

Porozumienie między Orlenem a Wojskami Obrony Terytorialnej można potraktować jak kolejną, mało istotną informację o współpracy spółki z instytucją państwową. Byłby to jednak spory błąd. W obecnych warunkach ochrona infrastruktury paliwowej i energetycznej jest jednym z twardych elementów bezpieczeństwa państwa, a nie dodatkiem do wojskowych strategii. Jeżeli przestają działać instalacje, magazyny, systemy przesyłu, obiekty produkcyjne albo łańcuchy dostaw paliw, problem bardzo szybko wychodzi poza bilanse jednej firmy.

Umowa podpisana 27 kwietnia 2026 r. zakłada wspólne szkolenia, inicjatywy edukacyjne i wymianę doświadczeń. Chodzi o przygotowanie żołnierzy WOT oraz pracowników Orlenu do wspólnego działania w sytuacjach operacyjnych, które mogą wymagać szybkiej reakcji, znajomości obiektu, komunikacji między służbami i umiejętności poruszania się w środowisku przemysłowym. Wybrane instalacje koncernu mają zostać udostępnione na potrzeby warsztatów, co jest szczególnie ważne, bo zupełnie inaczej ćwiczy się na mapie, a zupełnie inaczej w pobliżu rurociągów, zbiorników, instalacji technologicznych czy systemów kontroli dostępu.

To oczywiście nie oznacza, że terytorialsi staną się ochroną zakładów Orlenu ani że wojsko przejmie codzienną odpowiedzialność za bezpieczeństwo koncernu. Sens tej współpracy jest inny. Chodzi o zbudowanie wspólnego języka i procedur na wypadek kryzysu. W normalnych warunkach każda instytucja działa w swoim rytmie. W sytuacji zagrożenia liczy się to, czy ludzie znają teren, wiedzą, kto podejmuje decyzje, jak wymieniać informacje i gdzie kończą się kompetencje jednej strony, a zaczynają drugiej.

Infrastruktura krytyczna nie obroni się sama

Orlen jest spółką paliwowo-energetyczną, ale z punktu widzenia państwa jest też elementem systemu odporności. Rafinerie, terminale, instalacje petrochemiczne, magazyny, logistyka paliw, infrastruktura gazowa, energetyka i sieć dystrybucji to nie są zwykłe aktywa gospodarcze. To zaplecze, od którego zależy transport, wojsko, przemysł, rolnictwo, służby ratunkowe, szpitale, samorządy i codzienne życie obywateli.

Energetyka jest obecnie celem strategicznym. Rosyjskie ataki na sieci, elektrownie, magazyny i systemy przesyłowe nie były przypadkowymi uderzeniami w tło konfliktu. Miały osłabiać państwo, niszczyć gospodarkę, wymuszać koszty i uderzać w społeczeństwo. Europa zobaczyła też, jak wrażliwe mogą być kable, gazociągi, porty, terminale i inne elementy infrastruktury, które przez lata uznawano za działające w tle.

Polska jest w tym układzie krajem szczególnie ważnym, bo leży na styku logistycznym NATO, Unii Europejskiej i wschodniej flanki. Przez Polskę przechodzą strumienie dostaw, transportu wojskowego, pomocy dla Ukrainy, paliw i towarów. Każdy poważny kryzys energetyczny albo logistyczny natychmiast miałby wymiar nie tylko krajowy, ale także sojuszniczy.

Dlaczego właśnie WOT świetnie pasuje do takiej współpracy?

Wojska Obrony Terytorialnej zostały zbudowane jako formacja zakorzeniona lokalnie. Infrastruktura krytyczna jest zlokalizowana w konkretnych miejscach: przy miastach, węzłach transportowych, zakładach przemysłowych, gminach, portach, przy liniach kolejowych i drogach. W sytuacji kryzysowej przewagę daje nie tylko liczba żołnierzy, ale też znajomość terenu, lokalnych instytucji i podstawowych punktów wrażliwych.

WOT ma doświadczenie w działaniach kryzysowych, wsparciu administracji, akcjach przeciwpowodziowych, poszukiwawczych, zabezpieczających i pomocowych. To inny typ kompetencji niż klasyczne działania wojsk operacyjnych. Terytorialsi nie są formacją od wielkich manewrów pancernych, ale od szybkiego pojawienia się tam, gdzie potrzebne jest wsparcie, rozpoznanie, ochrona, łączność albo pomoc lokalnym służbom.

Dzięki współpracy z Orlenem żołnierze mogą ćwiczyć w środowisku, które w razie kryzysu nie będzie dla nich teoretyczne. Pracownicy koncernu mogą z kolei lepiej zrozumieć, jak działa wojsko, jakie ma procedury i w jaki sposób można z nim współpracować bez chaosu. To szczególnie ważne w obiektach przemysłowych, gdzie błąd wynikający z niewiedzy może być groźny sam w sobie. Instalacje paliwowe i petrochemiczne nie są miejscem, w którym można improwizować.

Pracownik Orlenu też staje się częścią systemu bezpieczeństwa

Jednym z ciekawszych elementów porozumienia są zajęcia z przysposobienia wojskowego dla pracowników Orlenu. Spółka myśli więc o bezpieczeństwie nie tylko przez pryzmat kamer, ogrodzeń, procedur dostępu i ochrony fizycznej. Liczy się również człowiek, który na co dzień pracuje przy instalacji, zna jej rytm, wie, co jest normalne, a co powinno wzbudzić niepokój.

To właśnie pracownicy są bardzo często pierwszymi sensorami bezpieczeństwa. Mogą zauważyć nietypowe zachowanie, dziwną obecność w pobliżu obiektu, nienaturalną awarię, próbę wejścia na teren zakładu albo sygnały świadczące o przygotowaniu sabotażu. Ale żeby taka czujność miała sens, trzeba wiedzieć, co robić z informacją. Do kogo ją przekazać, jak ją opisać, czego nie dotykać, czego nie fotografować, jak nie zakłócić pracy służb i jak nie narazić siebie.

Przeczytaj także:

Tak rozumiane szkolenie nie robi oczywiście z pracowników żołnierzy. Robi z nich lepiej przygotowanych uczestników systemu odporności. W dużych firmach infrastrukturalnych to coraz ważniejsze, bo zagrożenia nie kończą się na płocie zakładu. Obejmują cyberataki, dezinformację, rozpoznanie w mediach społecznościowych, próby uzyskania dostępu przez podwykonawców, działania sabotażowe i sytuacje kryzysowe wywołane przez pogodę, awarie albo napięcia geopolityczne.

Marcin Kusz 29.04.2026 17:50

