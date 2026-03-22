Wielkie baniaki płynęły z Chin do Płocka. Po drodze musieli kruszyć lód

Dwie ogromne kolumny technologiczne dopłynęły właśnie Wisłą do Płocka. Większa z nich ma 89,5 m długości i waży około 555 ton, mniejsza 68,5 m i około 288 ton. Obie przypłynęły z Chin do Gdańska, a potem przebyły Wisłą ponad 300 km do portu rzecznego w Płocku. To nie był zwykły transport ponadgabarytowy, ale szeroka operacja logistyczna rozciągnięta od Szanghaju po Mazowsze.

Przetransportowane baniaki to tak naprawdę zaawansowane kolumny procesowe: kolumna koncentracyjna oraz kolumna frakcji butadienowej C4. Tego typu urządzenia są sercem instalacji chemicznych, bo służą do rozdzielania, oczyszczania i prowadzenia procesów na dużą skalę. To właśnie one decydują o tym, czy nowa instalacja petrochemiczna będzie mogła działać wydajnie i zgodnie z założeniami technologicznymi.

Najbardziej spektakularna była nie wielkość, lecz sama droga

Kolumny najpierw wyruszyły z Szanghaju, następnie dotarły drogą morską do Gdańska, a stamtąd zostały przeładowane na barki rzeczne i ruszyły Wisłą do Płocka. Jeden transport musiał więc spiąć kilka zupełnie różnych światów: oceaniczną żeglugę ciężką, przeładunek portowy, żeglugę śródlądową i późniejszy transport lądowy na miejsce montażu.

Wisła była tu korytarzem przemysłowym. W Polsce rzadko kiedy widzi się aż tak widowiskowe wykorzystanie rzeki do transportu wielkich elementów instalacji chemicznych, ale właśnie w takich operacjach żegluga śródlądowa pokazuje swój największy sens. Tam, gdzie droga lądowa wymagałaby gigantycznych objazdów, wzmacniania nawierzchni, rozbierania infrastruktury i długiego blokowania ruchu, rzeka daje możliwość przewozu ciężaru, którego po prostu nie da się łatwo przepchnąć zwykłymi metodami.

Lodołamacze musiały najpierw torować drogę barkom

To jeszcze nic. Żeby w ogóle można było przeładować gigantyczne kolumny ze statku na barki rzeczne, najpierw trzeba było otworzyć do nich drogę w porcie. Do akcji skierowano lodołamacze, których zadaniem było rozbicie zwartej pokrywy lodowej o grubości sięgającej 40 cm. Dopiero po skruszeniu lodu barki mogły bezpiecznie wejść w odpowiednie miejsce, ustawić się do przeładunku i podjąć ładunek ważący setki ton.

Bez tego cała operacja utknęłaby właściwie już na starcie, bo nawet najlepiej zaplanowana logistyka przegrywa w chwili, gdy port i tor wodny są po prostu fizycznie zablokowane przez lód. To dobrze pokazuje, że w tym transporcie problemem nie były wyłącznie gabaryty kolumn, ale też zimowe warunki nawigacyjne, które trzeba było pokonać, zanim w ogóle zaczęła się właściwa część całej operacji.

Ta historia robi się jeszcze ciekawsza, gdy spojrzeć na szerszy kontekst. Wody Polskie informowały kilka dni wcześniej, że zimą 2026 r. na Dolnej Wiśle prowadzono jedną z najtrudniejszych akcji lodołamania od lat. Rzeka została udrożniona aż do Torunia na odcinku 212 km, a skala operacji była największa od 2012 r. Transport kolumn nie odbywał się więc po spokojnej, gotowej trasie, tylko po rzece, która jeszcze chwilę wcześniej wymagała poważnej interwencji służb.

Orlen już kiedyś robił podobne rzeczy, ale skala nadal robi wrażenie

Warto nadmienić, że nie jest to pierwszy tak spektakularny transport dla płockiego koncernu. W 2023 r. do Płocka dotarła ogromna kolumna absorpcyjna wash tower dla projektu Olefin III. Koncern sam opisywał tamtą operację jako największy w historii Polski transport rzeczno-drogowy. Wówczas sam przejazd przez miasto wymagał zmian w infrastrukturze i przygotowania trasy.

Nowy transport pokazuje więc pewną ciągłość. Płock i Orlen stają się miejscem, gdzie logistyka ciężkich ładunków wchodzi na poziom, który jeszcze niedawno wydawał się dla nas czymś niespotykanym. Tyle że tym razem stawką jest nie tylko kolejny wielki element instalacji, lecz także wiarygodność całego projektu Nowa Chemia, który ma zastąpić wcześniejszą, zatrzymaną koncepcję rozbudowy petrochemii.

Nowa Chemia ma być nowym otwarciem po problemach z Olefinami III

W tle tego transportu jest jeden z najważniejszych projektów przemysłowych Orlenu ostatnich lat. W grudniu 2024 r. spółka zdecydowała o zatrzymaniu projektu Olefiny III w dotychczasowym kształcie, argumentując, że dalsza realizacja mogłaby doprowadzić do wielomiliardowych strat. W zamian ruszył projekt Nowa Chemia, który ma wykorzystać część istniejącej infrastruktury i dostosować inwestycję do aktualnych realiów rynkowych.

To właśnie do Nowej Chemii trafią teraz obie kolumny. Orlen zapowiada, że kompleks ma zwiększyć możliwości produkcyjne m.in. w zakresie monomerów, glikoli oraz frakcji butadienowej C4. Jeśli więc patrzeć na sprawę szerzej, ten transport jest czymś w rodzaju dowodu, że po wycofaniu się z wcześniejszej koncepcji spółka rzeczywiście buduje nowy układ technologiczny, a nie tylko porządkuje komunikację wokół starego projektu.

Teraz zacznie się najtrudniejszy etap

Samo dopłynięcie do Płocka nie kończy historii. Przed transportem jeszcze rozładunek w porcie rzecznym przy użyciu siłowników hydraulicznych, a potem przeniesienie kolumn na wieloosiowe platformy drogowe. Dopiero po odpowiednim przygotowaniu lokalnej infrastruktury te gigantyczne elementy zostaną przewiezione na teren zakładu. Oznacza to, że najspokojniejszy fragment całej podróży może już być za nimi, ale najbardziej precyzyjny i ryzykowny etap manewrowania dopiero się zaczyna.

Przeczytaj także:

I właśnie tu widać, czym naprawdę są takie operacje. Nie jednorazowym przepchnięciem ładunku z punktu A do punktu B, ale wieloetapowym układem, w którym każda faza – morska, rzeczna, portowa i drogowa – musi zadziałać niemal idealnie. Gdy ładunek ma prawie 90 m długości i setki ton masy, margines błędu praktycznie znika.

*Źródło grafiki wprowadzającej: Tygodni Płocki; Orlen

Marcin Kusz 22.03.2026 07:30

