Płoną wielkie rafinerie. Świat drży o dostawy

Ładowanie...

Nad ranem 18 kwietnia w jednej z ważniejszych rosyjskich rafinerii pojawił się ogień. Doszło tam do uderzenia drona, po którym wybuchł pożar. Rynki dostały kolejny sygnał, że infrastruktura paliwowa znów staje się celem wojny. Sam pożar w Nowokujbyszewsku nie musi jeszcze wywołać światowego kryzysu dostaw, ale uderza w bardzo czuły moment. Inwestorzy i analitycy już wcześniej żyli obawą, co stanie się z handlem ropą w kontekście blokad na cieśnienie Ormuz. Teraz możemy zaobserwować atak, który może w jakiś sposób wpłynąć na światowe ceny paliw, chociaż od Nowokujbyszewska do Ormuzu daleko.

Sama zaatakowana przez Ukrainę rafineria to instalacja należąca do Rosnieftu, zdolna do przerobu około 322 tys. baryłek ropy dziennie. Obiekt leży około 800 km od granicy z Ukrainą, co dobrze pokazuje skalę zasięgu, jaki osiągnęły ataki na rosyjską infrastrukturę naftową. Nie mówimy tu więc o incydencie gdzieś blisko frontu, tylko o uderzeniu głęboko w zaplecze energetyczne Rosji.

Eksplozje sięgały aż 800 kilometrów od granicy

Syreny ostrzegawcze wyły nad miastem od 3:09 do 5:09 czasu miejscowego. W tym krytycznym oknie czasowym obserwatorzy z obu stron odnotowali przelot dronów, a z relacji i nagrań zszokowanych mieszkańców wynika, że zakładem wstrząsnęło co najmniej 5 bardzo głośnych wybuchów. Chwilę później, między godziną 4:20 a 4:40, świadkowie zarejestrowali wzmożony ruch wozów ratunkowych, które na sygnale pędziły na teren płonącej rafinerii.

Gubernator obwodu samarskiego, Wiaczesław Fiedoriszczew, po pewnym czasie oficjalnie potwierdził fakt uderzenia drona w przedsiębiorstwo. W swoim oświadczeniu standardowo jednak tonował nastroje, informując, że obyło się bez ofiar, a sam pożar został skutecznie ugaszony. Zupełnie inny obraz sytuacji wyłania się z ukraińskich mediów i analiz niezależnych obserwatorów. Dziennikarze Ukraińskiej Prawdy pisali o potężnym pożarze. Pojawiły się też sugestie, że to precyzyjne uderzenie mogło bezpośrednio dotknąć krytycznej instalacji do przeróbki ropy.

Uderzenie w rafinerię boli bardziej, niż sugeruje sam obraz pożaru

Rafineria nie wypompowuje surowca z ziemi. To potężne, przemysłowe serce, które przetwarza surową ropę w benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze i całą paletę produktów stanowiących dosłowny krwiobieg dzisiejszego świata. Bez nich w ułamku sekundy staje nie tylko cywilna gospodarka, ale też cała wojskowa machina logistyczna. Właśnie dlatego precyzyjne uderzenie w rafinerię wcale nie musi fizycznie odcinać rynków od głębokich złóż samej ropy. Ono uderza znacznie boleśniej, bo prosto w dostępność gotowych paliw, brutalnie dusząc ich podaż i wywierając paraliżującą presję na cały, globalny łańcuch zaopatrzenia.

Ataki na zakłady przerobu ropy w Rosji nie są już wyjątkiem, tylko elementem szerszej presji na sektor energetyczny. Każdy pojedynczy pożar nie musi przesądzać o niczym samodzielnie, ale seria takich uderzeń potrafi narastać w przestoje, naprawy, przekierowania dostaw i wzrost kosztów zabezpieczenia infrastruktury. Rynek nie reaguje więc wyłącznie na samą wielkość ognia, ale na pytanie, czy mamy do czynienia z kolejnym epizodem, czy z trwałą kampanią wyniszczania zdolności przerobowych.

Marcin Kusz 18.04.2026 16:45

Ładowanie...