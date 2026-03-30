System kaucyjny łamie świętą zasadę recyklingu. Zakaz zgniatania butelek to absurd

Butelka pod but, trzask, zakrętka i gotowe – śmieć zajmował ułamek swojej pierwotnej objętości. Ale od kiedy w Polsce ruszył system kaucyjny, z pustym PET-em musimy cackać się jak z wazą z dynastii Ming. W efekcie w naszych mieszkaniach rosną góry śmieci wypełnionych powietrzem.

Wyobraźmy sobie statystycznego mieszkańca polskiego miasta – powiedzmy, Krakowa, Warszawy czy Wrocławia. Żyje na 40, może 50 metrach kwadratowych. Płaci za ten metraż horrendalne pieniądze, nierzadko dławiąc się kredytem na kilkadziesiąt lat albo oddając połowę pensji za wynajem. I nagle wjeżdża państwo na białym koniu i mówi mu: słuchaj, obywatelu, od teraz jeden albo dwa metry kwadratowe twojego drogocennego przedpokoju musisz przeznaczyć na darmowy magazyn dla wielkich sieci handlowych.

To najdroższy magazyn świata

Zróbmy szybką matematykę, bo liczby obnażają ten absurd najlepiej. Średnia cena metra kwadratowego w dużym polskim mieście to dziś lekką ręką 15 tysięcy złotych.

Skoro system kaucyjny zmusza nas do trzymania w domu niezgniecionych butelek, to musimy gdzieś przecież położyć te wielkie wory. W szafce pod zlewem? Powodzenia, wejdzie tam może sześć półtoralitrowych butelek po wodzie mineralnej. Trzeba więc wygospodarować kąt na balkonie, w kuchni albo na przedpokoju. Wychodzi na to, że poświęcamy przestrzeń wartą kilkanaście tysięcy złotych po to, żeby odzyskać… kilkanaście złotych z kaucji w skali miesiąca. Zrobiono z nas darmowych magazynierów w systemie, który najwyraźniej projektował ktoś, kto na co dzień mieszka w willi z podwójnym garażem i wielką spiżarnią, a nie w dwupokojowym mieszkaniu bloku z wielkiej płyty.

Zwykła zgrzewka wody po wypiciu zajmuje dokładnie tyle samo miejsca, co pełna. Rodzina z dwójką dzieci w ciągu tygodnia generuje objętościowo tyle śmieci, że można by z nich zbudować w salonie fortecę.

Technologia z epoki kamienia łupanego

Dlaczego właściwie musimy to robić? Dlaczego nie możemy tych butelek po prostu zgnieść, jak uczono nas przez dekady?

Maszyna musi odczytać kod kreskowy i rozpoznać kształt, żeby zweryfikować, czy za dane opakowanie faktycznie pobrano kaucję. Jeśli butelka jest wgnieciona, czujnik głupieje i wypluwa ją z powrotem. Mamy rok 2026. Sztuczna inteligencja generuje fotorealistyczne wideo na zawołanie, drony dostarczają paczki, a nasze telefony rozpoznają twarze w ułamku sekundy. A my w Polsce wdrażamy ogólnonarodowy system, w którym maszyna za kilkadziesiąt tysięcy złotych nie potrafi poradzić sobie ze zgniecioną butelką po coli.

Przecież wystarczyło wymusić na producentach wydrukowanie kodów QR na twardych, plastikowych nakrętkach albo na grubszym dnie butelki, które i tak się nie gniecie. Ale nie. Zamiast wymusić innowację na wielkim biznesie, poszliśmy po linii najmniejszego oporu i zrzuciliśmy logistyczny ciężar na obywatela.

Czas wynająć komórkę na kaucję

Doszliśmy do ściany absurdu. Do obsługi tego ekologicznego cudu techniki najlepiej byłoby wynająć dodatkowy garaż albo chociaż komórkę lokatorską. Bo jeśli chcesz uzbierać tyle butelek, żeby opłacało ci się w ogóle jechać do dyskontu, stać w kolejce do wiecznie zacinającego się butelkomatu i brudzić sobie ręce, musisz mieć w domu fizycznie miejsce na składowanie kilkudziesięciu nienaruszonych, napompowanych powietrzem brył.

Zamiast nowoczesnego, mądrze zaprojektowanego rozwiązania, dostaliśmy bubel, który kradnie nam naszą i tak już mikroskopijną przestrzeń życiową. Dopóki ktoś na górze nie pójdzie po rozum do głowy i nie zmodernizuje tego koślawego mechanizmu, pozostaje nam jedno: potykać się o wory z powietrzem we własnych mieszkaniach i modlić się, żeby te 50 groszy kaucji zrekompensowało nam powolną utratę zmysłów. O metrach kwadratowych nawet nie wspominając.

Marcin Kusz 30.03.2026 06:30

