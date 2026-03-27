MacBook Neo w genialnej promocji. Miażdży Windowsa
MacBook Neo jest dostępny w kapitalnej promocji. Wyprzedaż sprawia, że najtańszy laptop Apple jest jeszcze bardziej opłacalny. Po tanich komputerach z Windowsem nie będzie co zbierać.
Apple zrewolucjonizował rynek premierą MacBooka Neo. To pierwszy w historii firmy laptop, na który może pozwolić sobie niemal każdy - sprzęt w wersji 8/256 GB został wyceniony na 2999 zł. Autoryzowany sklep sprzętu Apple iMad jednak pozwala kupić sprzęt jeszcze taniej.
MacBook Neo w pierwszej sensownej promocji. Jest pogrom
MacBook Neo w podstawowym wariancie 8/256 GB domyślnie został wyceniony na 2999 zł. Sprzęt można kupić jeszcze taniej - w sektorze dla edukacji producent daje 500 zł zniżki - MacBook Neo wtedy będzie kosztował tylko 2499 zł. Taka cena jak za pełnoprawny mobilny komputer Apple zdecydowanie robi wrażenie i stanowi potężną konkurencję dla tańszych laptopów z Windowsem kosztujących ok. 2500 zł.
Sklep iMad natomiast obniża cenę dla wszystkich. Nie trzeba być ani studentem, ani rodzicem uczącego się dziecka, nauczycielem czy wykładowcą. MacBook Neo 8/256 GB w promocji tego sprzedawcy jest dostępny w cenie 2799 zł, czyli 200 zł taniej.
200 zł w przypadku urządzenia tej klasy stanowi zauważalną różnicę. Niższa cena dotyczy wszystkich dostępnych wersji kolorystycznych: żółtej, indygo, srebrnej oraz różowej. iMad to oficjalny autoryzowany sprzedawca Apple, a więc mówimy o zaufanym sklepie.
MacBook Neo w cenie 2999 zł jest już naprawdę bardzo dobrym wyborem. W cenie 2799 zł staje się już kapitalną opcją. Sprzęt oferuje naprawdę dobre wyposażenie jak na to, ile kosztuje. Znajdziemy tu procesor Apple A18 Pro z iPhone’ów 16 Pro, 8 GB RAM, 256 GB pamięci na dane, 13-calowy ekran LCD, baterię na długie godziny pracy czy smukłą i lekką obudowę.
Laptopy z Windowsem nie mają do niego podjazdu. Szczególnie w tej cenie
Siłą MacBooka Neo jest fakt, że Apple wreszcie konkuruje z bardziej przystępnymi cenowo laptopami z Windowsem kosztującymi 2500 - 3000 zł. Apple przewyższa inne marki jakością wykonania za sprawą aluminiowej obudowy, czasem pracy na baterii oraz ogólnym wrażeniem, że mamy do czynienia z dużo droższym sprzętem. System macOS zaskakująco dobrze radzi sobie z 8 GB RAM, szczególnie podczas mniej wymagających czynności.