Laptop nie rozładuje się po godzinie. Nadchodzi wielka zmiana 

Laptopy czeka mała rewolucja w zakresie zmniejszenia użycia energii. Ekrany już nie będą pożerać całej baterii. Dzięki tej nowości będziesz rzadziej sięgać po ładowarkę.

Albert Żurek
Laptop nie rozładuje się po godzinie. Nadchodzi wielka zmiana 
Wyświetlacze to tuż po procesorze i karcie graficznej najbardziej energochłonne komponenty laptopów, które działają niemalże non stop. Panele o wyższej jasności oraz wyższej częstotliwości odświeżania mają tendencję do drenowania akumulatora naszego urządzenia i co za tym idzie, skracania czasu pracy. Jeden z producentów jednak ma na to rozwiązanie - ekrany o zmiennej częstotliwości odświeżania.

Laptopy będą działać dłużej na baterii. LG ma rozwiązanie

W smartfonach ekrany o podwyższonej częstotliwości odświeżania stosuje się już od lat. Początkowo były to panele o stałych poziomach odświeżania typu 24, 30, 60 i 120 Hz, natomiast najbardziej zaawansowane ekrany z najlepszych modeli potrafią dynamicznie zmieniać wartość w zakresie od 1 do 120 Hz. To pozwala oszczędzać energię, ponieważ w momencie wyświetlania statycznych treści na ekranie - np. tekstu, wartość odświeżania spada do 1 Hz, zamiast utrzymywać 30 czy 60 Hz.

Teraz podobna technologia trafi do laptopów. LG ogłosiło bowiem pierwszy na świecie masowo produkowany wyświetlacz LCD dla mobilnych komputerów o częstotliwości 120 Hz, który może obniżyć wartość do 1 Hz. Ekran nazwano Oxide TFT i działa w taki sposób, że ogranicza konsumpcję energii w trybie niskiego odświeżania.

Panel wykrywa aktualne sceny i dostosowuje częstotliwość w zależności od potrzeb - w momencie statycznego obrazu wartość spada do 1 Hz. LG uważa, że takie rozwiązanie znacząco poprawia kwestię pracy na baterii - wyświetlacz charakteryzuje się o 48 proc. większą wydajnością na akumulatorze w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami. Producent najprawdopodobniej ma na myśli klasyczne panele ze statycznymi częstotliwościami odświeżania.

W planach w 2027 r. jest wypuszczenie ekranów dla laptopów wykonanych w technologii OLED o zmiennej częstotliwości odświeżania ograniczającej tę wartość do 1 Hz.

Nie tylko LG na tym skorzysta, a cała branża laptopów

LG oczywiście produkuje własne laptopy, ale to również kluczowy dostawca wyświetlaczy do mobilnych komputerów oraz smartfonów. Dlatego na nowej technologii zyska nie tylko samo LG, ale też konkurencja - w pierwszej kolejności rozwiązanie ma zadebiutować w tegorocznych laptopach Dell XPS. Oczekujemy, że inne marki skorzystają też tego rozwiązania - spodziewamy się jednak debiutu w bardziej zaawansowanych modelach laptopów.

Z czasem laptopy z wyświetlaczami o częstotliwości odświeżania w zakresie 1 do 120 Hz mogą być standardem. Intel i chiński producent ekranów BOE również ma pracować nad podobną technologią. 

Albert Żurek
28.03.2026 08:30
