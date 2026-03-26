Huawei odpala tańsze zegarki na Wielkanoc. Watch 5 za 1199 zł zamiast 1999 zł

Huawei uruchomił promocje na zegarki z okazji nadchodzącej Wielkanocy. Smartwatche tego producenta działają długimi tygodniami na jednym ładowaniu i sam mam ochotę pozbyć się swojego Apple Watcha. 

Albert Żurek
Huawei odpala tańsze zegarki na Wielkanoc. Watch 5 za 1199 zł zamiast 1999 zł
Ostatnio mierzę się z rzeczywistością posiadania Apple Watcha, który już swoje przepracował. Po ponad 1,5 roku na nadgarstku sprzęt ledwo co wytrzymuje jeden dzień na pełnym akumulatorze. Niespecjalnie mierzy moją aktywność - po prostu działa i wyświetla godzinę. Powoli tęsknię za 3-tygodniowym czasem na baterii Huawei Watcha.

Huawei Watch na promocji z okazji Wielkanocy. Tyle możesz oszczędzić

Promocja wystartowała 24 marca i potrwa do 5 kwietnia 2026 r. W ramach wyprzedaży znajdziemy przede wszystkim zegarki w niższych cenach. Co kupimy taniej? Różne wersje Huawei Watch 5:

Watch 5 to jednak droższe zegarki wykonane z tytanu lub stali szlachetnej. Sprzęty oferują też długi czas pracy na baterii - w trybie standardowym model 46 mm działa 4,5 dnia, a 42 mm - 3 dni. To i tak znacznie dłużej w porównaniu z moim Apple Watchem 10 42 mm, który ostatnio ledwo dobija do jednego pełnego dnia bez ładowarki.

Prawdziwymi królami czasu pracy na baterii są jednak Huawei Watch GT 6. Te obecnie w sklepie Huawei można kupić za: 

Co najbardziej lubię w Watch GT 6 (Pro) to bateria. W trybie oszczędzania baterii wersje 46 mm działają do 21 dni, a 41 mm - 14 dni. Po włączeniu funkcji zawsze na ekranie (ciągłego wyświetlania tarczy) czasy te spadają do odpowiednio 7 i 5 dni. Wciąż jest lepiej niż zadowalająco. To się nazywa prawdziwa możliwość zapomnienia o ładowarce. W ofercie producenta są jeszcze tańsze propozycje:

Huawei to nie tylko zegarki

Huawei kojarzy nam się przede wszystkim z zegarkami, ale w ramach Wielkanocnej promocji znajdziemy też kilka innych ciekawych propozycji: zestaw routera Huawei WiFi Mesh X3 Pro Suite za 799 zł zamiast 999 zł czy słuchawki FreeBuds 7i, które kosztują 299 zł zamiast 399 zł.

Albert Żurek
26.03.2026 19:29
