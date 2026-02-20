REKLAMA
Przeżyli dzięki iPhone'owi. Kluczowa jedna funkcja

Smartfon Apple’a ponownie przyczynił się do uratowania ludzkiego życia. Tym razem sześciu narciarzy, którzy natrafili na lawinę. 

Albert Żurek
iPhone zdrożeje przez AI. Apple traci przewagę u dostawców
W miniony wtorek w USA w pobliżu jeziora Tahoe (stan Kalifornia) doszło do tragicznego wypadku. Lawina porwała grupę znajdujących się tam turystów, w wyniku czego co najmniej osiem osób straciło życie. Na szczęście sześciu narciarzom udało się przetrwać. Podczas akcji ratunkowej kluczowy był iPhone wyposażony w funkcję satelitarnego wzywania pomocy.

iPhone pozwolił wezwać pomoc dla sześciu narciarzy w USA

Grupa narciarzy nie była w stanie poinformować służb o wydarzeniu za pomocą konwencjonalnej sieci komórkowej. Ocaleni zostali bowiem bez zasięgu. W Stanach Zjednoczonych oraz niektórych państwach Europy (np. Niemcy, Włochy, Hiszpania, Austria) smartfony iPhone są w stanie obsłużyć satelitarne połączenie SOS.

Funkcja jest o tyle potężna, że pozwala urządzeniu połączyć się z satelitą nawet w miejscach, gdzie nie dociera klasyczna łączność komórkowa. Korzystający musi znajdować na zewnątrz, najlepiej przy czystym niebie. Szef służb ścigania w Kalifornijskim Biurze Służb Ratunkowych Don O’Keefe poinformował, że grupa ocalałych mogła kontaktować się z ratownikami za pomocą sygnału satelitarnego.

Rozwiązanie nie tylko pozwoliło poinformować służby o wydarzeniu, ale też utrzymać kontakt przez cztery godziny. Informacje przekazywane za pomocą iPhone’a z łącznością satelitarną miały pomóc skoordynować akcję ratunkową z biurem szeryfa hrabstwa Nevada.

Czytaj też:

Funkcja łączności satelitarnej SOS w iPhone to istotne rozwiązanie

Funkcja SOS bazująca na łączności satelitarnej nie zastępuje klasycznej łączności komórkowej. To rozwiązanie wykorzystywane w ekstremalnych sytuacjach, takich jak wtorkowa lawina w stanie Kalifornia.

Do obsługi rozwiązania potrzebny jest co najmniej iPhone 14 z systemem iOS 16.1 lub nowszym. Działanie rozwiązania jest jednak zależne od regionu. W Polsce niestety nie możemy skorzystać z łączności satelitarnej SOS, nawet pomimo apelów członków rządu wysłanych do Apple’a. 

Dodam, że Google w smartfonach z serii Pixel 9 i 10 oferuje opcję połączenia się z satelitą także w Polsce. Zdecydowanie jest to funkcja, której nie chcemy użyć, ale lepiej ją mieć w swoim telefonie.

Albert Żurek
20.02.2026 20:43
Tagi: AppleiPhoneSatelitySmartfony
