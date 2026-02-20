Przeżyli dzięki iPhone'owi. Kluczowa jedna funkcja

Ładowanie...

W miniony wtorek w USA w pobliżu jeziora Tahoe (stan Kalifornia) doszło do tragicznego wypadku. Lawina porwała grupę znajdujących się tam turystów, w wyniku czego co najmniej osiem osób straciło życie. Na szczęście sześciu narciarzom udało się przetrwać. Podczas akcji ratunkowej kluczowy był iPhone wyposażony w funkcję satelitarnego wzywania pomocy.

iPhone pozwolił wezwać pomoc dla sześciu narciarzy w USA

Grupa narciarzy nie była w stanie poinformować służb o wydarzeniu za pomocą konwencjonalnej sieci komórkowej. Ocaleni zostali bowiem bez zasięgu. W Stanach Zjednoczonych oraz niektórych państwach Europy (np. Niemcy, Włochy, Hiszpania, Austria) smartfony iPhone są w stanie obsłużyć satelitarne połączenie SOS.

Funkcja jest o tyle potężna, że pozwala urządzeniu połączyć się z satelitą nawet w miejscach, gdzie nie dociera klasyczna łączność komórkowa. Korzystający musi znajdować na zewnątrz, najlepiej przy czystym niebie. Szef służb ścigania w Kalifornijskim Biurze Służb Ratunkowych Don O’Keefe poinformował, że grupa ocalałych mogła kontaktować się z ratownikami za pomocą sygnału satelitarnego.

Rozwiązanie nie tylko pozwoliło poinformować służby o wydarzeniu, ale też utrzymać kontakt przez cztery godziny. Informacje przekazywane za pomocą iPhone’a z łącznością satelitarną miały pomóc skoordynować akcję ratunkową z biurem szeryfa hrabstwa Nevada.

Funkcja łączności satelitarnej SOS w iPhone to istotne rozwiązanie

Funkcja SOS bazująca na łączności satelitarnej nie zastępuje klasycznej łączności komórkowej. To rozwiązanie wykorzystywane w ekstremalnych sytuacjach, takich jak wtorkowa lawina w stanie Kalifornia.

Do obsługi rozwiązania potrzebny jest co najmniej iPhone 14 z systemem iOS 16.1 lub nowszym. Działanie rozwiązania jest jednak zależne od regionu. W Polsce niestety nie możemy skorzystać z łączności satelitarnej SOS, nawet pomimo apelów członków rządu wysłanych do Apple’a.

Dodam, że Google w smartfonach z serii Pixel 9 i 10 oferuje opcję połączenia się z satelitą także w Polsce. Zdecydowanie jest to funkcja, której nie chcemy użyć, ale lepiej ją mieć w swoim telefonie.

Albert Żurek 20.02.2026 20:43

