Jedną zapowiedzią zdeklasowali ChataGPT. Gdzieś musi być haczyk

Anthropic - firma stojąca za jednym z najciekawszych konkurentów ChatGPT - ogłosiła: Claude nigdy nie będzie wyświetlał reklam. Zero banerów, zero sponsorowanych odpowiedzi, zero subtelnych podpowiedzi podszytych komercją.

To jasny sygnał wysłany nie tylko użytkownikom, ale przede wszystkim konkurencji. Zwłaszcza OpenAI, które zaledwie trzy tygodnie wcześniej rozpoczęło testy reklam w ChatGPT. Anthropic nie poprzestał na wpisie na blogu - firma wykupiła czas antenowy podczas Super Bowl, najdroższego slotu reklamowego na świecie, by wyświetlić spot z hasłem: Ads are coming to AI. But not to Claude.

Dlaczego Anthropic mówi nie reklamom?

W obszernym wpisie Claude is a space to think firma tłumaczy, że reklamy są sprzeczne z samą ideą Claude’a. Ten system ma być przestrzenią do pracy, myślenia i rozwiązywania problemów - a nie kolejnym kanałem monetyzacji uwagi.

Anthropic zwraca uwagę na fundamentalną różnicę między chatbotem a wyszukiwarką czy feedem społecznościowym. Rozmowy z AI są:

bardziej osobiste,

bardziej kontekstowe,

często dotyczą wrażliwych danych,

a przede wszystkim - mają charakter doradczy.

To nie jest scrollowanie Instagrama. To często rozmowa o zdrowiu, emocjach, pracy, kodzie, projektach, decyzjach finansowych czy życiowych. Firma przeanalizowała - w sposób zanonimizowany - realne interakcje użytkowników i odkryła, że ogromna część z nich dotyczy tematów, które normalnie porusza się z zaufanym doradcą, nie z platformą reklamową.

Reklamy w AI to nie tylko banery. To konflikt interesów

Anthropic podkreśla, że model reklamowy wprowadza subtelny, ale realny konflikt interesów. Przykład? Użytkownik skarży się na problemy ze snem. Asystent bez reklam analizuje stres, środowisko, nawyki, możliwe przyczyny medyczne i proponuje neutralne, pomocne rozwiązania. Asystent finansowany reklamami musi dodatkowo odpowiedzieć sobie na pytanie: czy ta rozmowa jest okazją do monetyzacji?

Może więc przesunąć akcent w stronę produktów, które pasują do kontekstu rozmowy. A użytkownik nie ma jak ocenić, czy rekomendacja wynika z troski o jego dobro, czy z interesu reklamodawcy.

To nie jest problem znany z wyszukiwarek, gdzie reklamy są wyraźnie oddzielone od wyników. W przypadku AI granica między odpowiedzią a reklamą może się rozmyć do nieodróżnialności.

Konstytucja Claude’a kontra presja na zaangażowanie

Claude jest trenowany zgodnie z tzw. Konstytucją Claude’a - zestawem zasad opisujących, jak model powinien się zachowywać. Jedną z nich jest bycie autentycznie pomocnym. Reklamy wprowadzają zupełnie inną logikę działania: liczy się czas spędzony w aplikacji, częstotliwość powrotów, liczba interakcji a nie jakość rozwiązania problemu. Najbardziej wartościowa odpowiedź AI bywa krótka, konkretna i kończy rozmowę. Model reklamowy premiuje coś odwrotnego: ciągłe angażowanie użytkownika.

Anthropic twierdzi, że to nie tylko psuje doświadczenie, ale też wypacza misję ich produktu. Nawet reklamy wyświetlane obok okna czatu - bez wpływu na odpowiedzi - naruszałyby ideę czystej przestrzeni do myślenia. Firma przypomina też, że w historii technologii modele reklamowe mają tendencję do ekspansji. Zaczyna się niewinnie, a kończy feedem, który żyje własnym życiem.

Jak Anthropic chce zarabiać? Prosto: enterprise i subskrypcje

Skoro nie reklamy, to co? Anthropic deklaruje, że ich model biznesowy opiera się na:

kontraktach enterprise,

płatnych subskrypcjach,

reinwestowaniu przychodów w rozwój Claude’a.

To podejście jest świadomym wyborem i - jak przyznaje firma - nie musi być optymalne dla wszystkich. Ale jest spójne z ich filozofią.

Założyciele Anthropic, rodzeństwo Dario i Daniela Amodei, odeszli z OpenAI w 2021 r. wraz z grupą starszych badaczy. Od początku stawiali na tezę, że bezpieczeństwo i komercyjny sukces nie muszą się wykluczać, a prawdziwa wartość AI leży w zastosowaniach profesjonalnych, nie w viralowych gadżetach.

Jak na razie ta strategia działa. Firma miała zwiększyć przychody z 1 do 7 mld dol. w zaledwie osiem miesięcy, zdobywając 32 proc. rynku enterprise AI. Wartość Anthropic szacuje się dziś na około 350 mld dol. Coś wyraźnie robią dobrze.

