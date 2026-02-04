REKLAMA
ChatGPT ma teraz antywirusa. Co za chore czasy

ChatGPT od teraz wspiera antywirusa. Sztuczna inteligencja wykryje niebezpieczeństwo i cię przed nim ostrzeże.

Albert Żurek
ChatGPT Antywirus
Dotychczas programy antywirusowe były dostępne głównie na komputerach i smartfonach wyposażonych w różne systemy operacyjne. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji większe bezpieczeństwo jest też potrzebne w czatbotach. Ale nie w takim celu, jak myślisz.

ChatGPT ze wsparciem antywirusa. Będzie cię ostrzegać

ChatGPT obsługuje coraz więcej zewnętrznych rozszerzeń. Niedawno Allegro udostępniło opcję wyszukiwania produktów bezpośrednio w rozmowie z czatbotem. Na tej samej zasadzie działa Malwarebytes w ChatGPT. To aplikacja, którą możemy dodać bezpośrednio do naszego konta i korzystać jak z innych trybów czatbota.

Narzędzie Malwarebytes dostępne w ChatGPT działa trochę jak antywirus. Rozwiązanie nie skanuje naszego komputera lub konkretnych plików na urządzeniu, a tego pełni rolę eksperckiego asystenta ds. cyberbezpieczeństwa. Odpowiedź ma wykorzystywać dane treningowe zebrane przez firmę, które są wykorzystywane w innych systemach Malwarebytes.

W praktyce użytkownik może zgłosić i zweryfikować różne podejrzane treści takie jak:

  • wiadomości tekstowe, prywatne oraz e-maile, które mogą zawierać phishing;
  • adresy URL (linki), numery telefonu oraz strony internetowe;
  • adresy e-mail oraz ich domeny.

Narzędzie jest w stanie zweryfikować, czy dany link widnieje w rejestrach zagrożeń, śledzi ukryte przekierowania i wykrywa nowe domeny. Pozwala też zweryfikować, czy numery telefonu oraz adresy nadawców znajdują się w bazach danych oszustw czy pochodzą z regionów, z których często wysyła się oszustwa. Malwarebytes w ChatGPT weryfikuje również legalność domeny.

Rozwiązanie bazuje na ChacieGPT, więc wystarczy wkleić informacje i otrzymamy raport. Według twórców, zamiast ogólnych porad, użytkownik dostaje konkretne informacje oparte na twardych danych. To taki antywirus wykrywający podejrzane wiadomości i inne treści, które jesteśmy w stanie przekazać do czatbota sztucznej inteligencji.

Czytaj też:

Jak włączyć skanowanie Malwarebytes z ChatGPT?

To stosunkowo proste. Wystarczy wykonać kilka kroków:

  • uruchomić ChatGPT i wybrać Aplikacje na bocznym pasku;
  • wyszukać Malwarebytes w polu wyszukiwania;
  • kliknąć Połącz i zatwierdzić.
Aby skorzystać z rozwiązania, w dowolnym czacie, należy kliknąć ikonę plusika, wybrać sekcję Więcej i znaleźć aplikację Malwarebytes. Następnie można przejść do sprawdzania treści w ChatGPT.

Tagi: AntywirusyChatGPTSztuczna inteligencja (AI)
