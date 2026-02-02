REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Odkryli, że boty mruczą coś pod nosem. Gadanie ze sobą pomaga im jak ludziom

Wygląda na to, że sztuczna inteligencja właśnie odkryła coś, co ludzie praktykują od dzieciństwa, a mianowicie gadanie do siebie pod nosem. 

Marcin Kusz
Naukowcy dali AI wewnętrzny głos. Wyniki zaskoczyły wszystkich
REKLAMA

Zespół badaczy z Okinawy pokazał, że AI wyposażona w wewnętrzny monolog i prostą pamięć roboczą uczy się szybciej, lepiej radzi sobie z wieloma zadaniami naraz i potrafi sprawniej uogólniać wiedzę na nowe sytuacje. Innymi słowy, zaczyna nie tylko liczyć, ale też układać sobie w głowie, co właściwie robi.

REKLAMA

Kiedy maszyna zaczyna mówić sama do siebie

Dla większości z nas wewnętrzna mowa jest tak naturalna, że w ogóle jej nie zauważamy. To ten cichy komentarz, który słyszymy w głowie, gdy planujemy dzień, rozwiązujemy zadanie albo próbujemy się uspokoić przed ważnym wystąpieniem. Psychologia od lat pokazuje, że taki dialog wewnętrzny pomaga porządkować informacje, podejmować decyzje i kontrolować emocje.

Naukowcy postanowili sprawdzić, co się stanie, jeśli podobny mechanizm zaszczepimy w sztucznej inteligencji. Zbudowali modele, które nie tylko wykonują obliczenia, ale po drodze generują własne szeptane komentarze – krótkie sekwencje tekstu, w których system opisuje sam sobie kolejne kroki. Badacze nazywają to self-mumbling, czyli cyfrowym mamrotaniem do siebie.

To nie jest konwersacja z człowiekiem, tylko wewnętrzna mowa maszyny, której nikt poza nią samą nie musi widzieć. Kluczowe jest to, że ten wewnętrzny strumień myśli jest częścią treningu: AI uczy się, że zanim wykona zadanie, warto je najpierw omówić sama ze sobą.

Pamięć robocza, czyli cyfrowy odpowiednik kartki przy biurku

Drugi element układanki to oczywiście pamięć robocza. U ludzi to zdolność do krótkotrwałego przechowywania i manipulowania informacjami, np. gdy w pamięci trzymamy numer telefonu tylko na tyle długo, by go przepisać, albo gdy w myślach obracamy kolejność kilku liczb.

W wersji komputerowej badacze zbudowali system, który ma wiele gniazd pamięci roboczej. Można je sobie wyobrazić jak kilka małych kartek na cyfrowej tablicy korkowej, w których AI może tymczasowo trzymać różne fragmenty informacji: instrukcje, części wzoru, pośrednie wyniki obliczeń.

Zespół testował różne warianty tej architektury na zadaniach wymagających manipulowania wzorcami, np. odwracania ich kolejności czy odtwarzania z pamięci według ustalonych reguł. Okazało się, że modele z wieloma slotami pamięci roboczej znacznie lepiej dawały sobie radę z trudniejszymi wersjami zadań i łatwiej przenosiły wyuczoną strategię na nowe konfiguracje danych.

Mówiąc prościej, im bardziej przypominało to ludzką kartkę przy biurku, na której można coś zanotować, przerobić i skreślić, tym lepiej AI radziła sobie z zadaniami, których wcześniej nie widziała.

Cyfrowe mamrotanie jako dopalacz nauki

Prawdziwy skok pojawił się jednak dopiero wtedy, gdy naukowcy połączyli dwa światy: pamięć roboczą i wewnętrzną mowę. Do zadań, które i tak były wymagające, dodali wymóg, by system kilka razy odezwał się do siebie, zanim poda końcową odpowiedź.

Model dostawał sygnał, że poprawne są nie tylko ostateczne wyniki, ale również sensowne pośrednie zdania, w których opisuje sam sobie, co robi. Dzięki temu AI uczyła się nie tylko odpowiedzi, lecz także procedury dochodzenia do niej.

Największa poprawa pojawiła się tam, gdzie klasyczne systemy zwykle się potykają, a mianowicie przy multitaskingu i zadaniach wieloetapowych. Gdy trzeba było na raz zapamiętać instrukcję, przetworzyć wzór, odwrócić kolejność elementów, a na końcu wygenerować nowy ciąg, model z wewnętrznym monologiem i wieloslotową pamięcią radził sobie zdecydowanie lepiej.

Co ważne, robił to przy użyciu stosunkowo skromnych zbiorów danych. Zamiast zalewać go milionami przykładów, badacze pokazali, że odpowiednio zaprojektowana architektura i mądrze zorganizowany trening mogą dać modelowi coś w rodzaju zdrowego rozsądku – umiejętność przeskakiwania między zadaniami i stosowania ogólnych reguł w nowych sytuacjach.

Od przetwarzania treści do uczenia się reguł

Jednym z ważniejszych celów tego projektu było tzw. przetwarzanie niezależne od treści. Chodzi o to, by system nie przywiązywał się do konkretnych zestawów danych, tylko uczył się ogólnych operacji: odwróć kolejność, powtórz wzór, zastosuj tę samą regułę na innym materiale.

Dla ludzi to codzienność. Umiemy dodać 7 do 13, ale też do 103 albo 1007, bo rozumiemy zasadę dodawania, a nie tylko pamiętamy kilka przykładów z tabliczki mnożenia. Dla klasycznych modeli AI takie wychodzenie poza przykład bywa niezwykle trudne – zwykle świetnie radzą sobie z tym, co już widziały i gubią się, gdy układ danych choć trochę się zmienia.

Przeczytaj także:

Nowa architektura z gniazdami pamięci roboczej i cyfrowym mamrotaniem ma zbliżać AI do bardziej regułowego myślenia. Wewnętrzny monolog zmusza model, by nazwał wykonywaną operację, a nie tylko bezrefleksyjnie przeliczał wejścia na wyjścia. Dzięki temu łatwiej mu rozpoznać, że w nowym zadaniu tak naprawdę robi coś bardzo podobnego jak wcześniej, tylko na innych danych.

REKLAMA

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
02.02.2026 07:32
Tagi: AlgorytmynaukowcypsychologiaSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
7:17
Narzędzie do niszczenia marzeń deweloperów. Zobaczysz prawdziwie paskudną Polskę
Aktualizacja: 2026-02-02T07:17:09+01:00
6:30
Na lotnisku powiesili kod. Takie symbole powinny być w każdym polskim mieście
Aktualizacja: 2026-02-02T06:30:00+01:00
6:15
Agenci AI stworzyli swój portal społecznościowy. A tam masa niepokojących dyskusji
Aktualizacja: 2026-02-02T06:15:00+01:00
6:00
Teoria spiskowa, w którą mogę uwierzyć. Styczeń był rekordowo długi
Aktualizacja: 2026-02-02T06:00:00+01:00
16:20
Coś znów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną. „To nie są żarty, dzwoń na 112”
Aktualizacja: 2026-02-01T16:20:00+01:00
16:10
Rakieta mogła spaść na Polskę. Finał historii zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-01T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z nowymi cenami. Po podwyżce rodziny zapłacą najwięcej
Aktualizacja: 2026-02-01T16:00:00+01:00
9:30
Studenci zbudowali pływającego drona. "Ma poważne zadanie"
Aktualizacja: 2026-02-01T09:30:00+01:00
9:00
Klasyczna telewizja umiera? Patrz na to
Aktualizacja: 2026-02-01T09:00:00+01:00
8:30
Czyste powietrze zabija rafę. Badacze łapią się za głowę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:30:00+01:00
8:15
Mam dosyć systemu kaucyjnego. Znalazłem alternatywę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:15:00+01:00
8:00
Oto rakieta do lotu na Księżyc. Włożyli w nią przestarzałą technologię
Aktualizacja: 2026-02-01T08:00:00+01:00
7:30
Tornada da się przewidzieć. "Uratują mnóstwo ludzi"
Aktualizacja: 2026-02-01T07:30:00+01:00
7:15
WOT szkoli się na dronach FPV. Skala robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-02-01T07:15:00+01:00
7:00
realme P4 Power wbija w fotel. Ma 10 000 mAh i nie jest cegłą
Aktualizacja: 2026-02-01T07:00:00+01:00
18:15
Galaxy S26 ma już datę premiery. Jedna funkcja będzie gwiazdą
Aktualizacja: 2026-01-31T18:15:38+01:00
17:53
Windows już miał kiedyś podobny kryzys. Brakuje mi Billa Gatesa
Aktualizacja: 2026-01-31T17:53:57+01:00
16:40
Zawstydzili Apple'a. Ten sprzęt jest wspierany od dekady
Aktualizacja: 2026-01-31T16:40:00+01:00
16:30
Ameryka odtajnia zimną wojnę. Tak szpiegowali świat z kosmosu
Aktualizacja: 2026-01-31T16:30:00+01:00
16:21
Placówka na Lodowcu Zagłady. Stawka jest wysoka
Aktualizacja: 2026-01-31T16:21:22+01:00
16:20
Histeria w branży gier wideo. Zniknęły miliardy
Aktualizacja: 2026-01-31T16:20:00+01:00
16:10
30 mln zł za kilka mebli i papierków. Relikwie po mesjaszu elektroniki
Aktualizacja: 2026-01-31T16:10:00+01:00
16:00
Chrome zabierze ci więcej RAM-u. Jeszcze podziękujesz
Aktualizacja: 2026-01-31T16:00:00+01:00
9:21
Żołnierze dostaną nowe telefony. "Najważniejsze było bezpieczeństwo"
Aktualizacja: 2026-01-31T09:21:00+01:00
9:01
Zalegalizują oprogramowanie szpiegujące. "Całkowity brak kontroli"
Aktualizacja: 2026-01-31T09:01:00+01:00
8:30
Która subskrypcja AI wygrywa w 2026? Wskazujemy tanie i dobre
Aktualizacja: 2026-01-31T08:30:00+01:00
8:15
Nowy teleskop kosmiczny będzie potężny. "Chcą odkryć nową fizykę"
Aktualizacja: 2026-01-31T08:15:00+01:00
8:00
Przestawiają granicę prędkości na kolei. 600 km/h to pikuś
Aktualizacja: 2026-01-31T08:00:00+01:00
7:20
Czeka nas pogodowy kataklizm. Wiosną będzie jak na pustyni
Aktualizacja: 2026-01-31T07:20:00+01:00
7:10
Coś szarpie orbitą planety. Księżyc może być kosmicznym potworem
Aktualizacja: 2026-01-31T07:10:00+01:00
7:00
Ten komputer zmieści się w kieszeni. Prądu zużywa tyle, co żarówka
Aktualizacja: 2026-01-31T07:00:00+01:00
21:54
Elon Musk chce stworzyć giganta. Cel: kosmos
Aktualizacja: 2026-01-30T21:54:27+01:00
21:19
Smartfony się obroniły. Możesz planować zakupy
Aktualizacja: 2026-01-30T21:19:01+01:00
20:13
Potężny obiekt wszedł w atmosferę nad Europą. POLSA wydała komunikat
Aktualizacja: 2026-01-30T20:13:31+01:00
19:46
Zaoszczędzisz mnóstwo nerwów na lotnisku? Mamy oficjalny komunikat LOT
Aktualizacja: 2026-01-30T19:46:42+01:00
19:45
W tym roku pokażemy innowacje, jakich jeszcze nie było - mówi Apple. Pożyjemy…
Aktualizacja: 2026-01-30T19:45:04+01:00
18:44
Twój iPhone nauczył się przydatnych sztuczek. Od konkurenta ChatGPT
Aktualizacja: 2026-01-30T18:44:31+01:00
18:15
Twój telewizor z Google TV się zmieni. Zaśmieci ci ekran główny
Aktualizacja: 2026-01-30T18:15:33+01:00
18:11
Windows dostanie drugi pasek. Microsoft już nad tym pracuje
Aktualizacja: 2026-01-30T18:11:50+01:00
17:41
Ważna zapowiedź w sprawie polskiej armii. "Chcemy produkować własną armatę"
Aktualizacja: 2026-01-30T17:41:38+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA