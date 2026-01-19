Mały Musk chce od Microsoftu i OpenAI wielkiej kasy. Boli go ego

Ładowanie...

Elon Musk, pomimo bycia jednym z ojców założycieli OpenAI, szczerze nie lubi się z firmą. Miliarder zarzuca Samowi Altmanowi, że ten doprowadził do uczynienia z OpenAI jednego z oddziałów Microsoftu oraz porzucenia pierwotnej misji organizacji na rzecz zysków - jednocześnie pomijając, że w 2017 roku sam chciał doprowadzić do połączenia OpenAI z Teslą i zostać jego szefem.

Teraz, w kolejnym epizodzie batalii sądowej Elona Muska z OpenAI i Microsoftem, prawnicy miliardera domagają się od pozwanych od 79 do nawet 134 miliardów dolarów (ok. od 287 mld do 487 mld złotych) tytułem "bezprawnie uzyskanych korzyści majątkowych". To widełki, które - jak podkreślają - mają odzwierciedlać udział Muska w sukcesie organizacji, która według jego narracji zdradziła swoje non-profitowe korzenie.

REKLAMA

Elon Musk zainwestował w OpenAI 38 milionów dolarów, dlatego należy mu się ponad 100 miliardów dolarów

Złożony w sądzie w Kalifornii wniosek opiera się na wyliczeniach ekonomisty finansowego C. Paula Wazzana, powołanego jako biegłego przez stronę Muska. Według tych kalkulacji OpenAI miało uzyskać od 65,5 do 109,4 mld dolarów "bezprawnych zysków", natomiast Microsoft - od 13,3 do 25,1 mld dolarów. Jak podaje Bloomberg, Musk twierdzi, że jako współzałożyciel i główny darczyńca w początkowej fazie projektu, który wyłożył około 38 mln dolarów oraz zapewnił wsparcie organizacyjne i personalne, ma prawo do części obecnej wyceny OpenAI, szacowanej dziś na około 500 mld dolarów.

Spór formalnie trwa od marca 2024 roku, gdy Musk złożył pierwszy pozew, zarzucając OpenAI odejście od misji działania w interesie publicznym. Z czasem do pozwu dołączono Microsoft, a sam Musk - obecnie szef konkurencyjnej firmy xAI - próbował również zablokować sądownie restrukturyzację OpenAI w kierunku modelu for-profit. W tle istnieje także również osobisty konflikt z Samem Altmanem, którego Musk oskarża o wprowadzenie go w błąd co do długoterminowych planów organizacji.

OpenAI i Microsoft zdecydowanie odrzucają te roszczenia. W odpowiedzi procesowej prawnicy firm nazwali metodologię Wazzana "niemożliwą do zweryfikowania i bezprecedensową", podkreślając, że Musk domaga się nawet 2900-krotności pierwotnie wniesionych środków. Sama spółka OpenAI w publicznym oświadczeniu określiła żądania miliardera jako element "kampanii nękania" mającej zaszkodzić konkurentowi przed zbliżającym się procesem z udziałem ławy przysięgłych, zaplanowanym na kwiecień w Oakland.

Dodatkowym elementem konfliktu są publiczne wypowiedzi Muska na platformie X, gdzie zapowiada on, że proces ujawni "szokujące" kulisy działania OpenAI. Firma odpowiedziała wpisem na blogu, w którym sugeruje, że Musk dążył do przejęcia pełnej kontroli nad projektem, a jego obecne działania mają niewiele wspólnego z troską o pierwotną misję organizacji.

Elon Musk chce pieniędzy za urażone ego

Nawet jeżeli uznać, że Muskowi należy się zadośćuczynienie za "bezprawnie uzyskane korzyści majątkowe", kwota jaką sobie rości jest... delikatnie rzecz mówiąc absurdalna. Trudno też nie dostrzec hipokryzji w tej narracji: to sam Musk w 2017 roku forsował przekształcenie OpenAI w podmiot nastawiony na zysk, a gdy nie uzyskał zgody na przejęcie kontroli nad organizacją i jej połączenie z Teslą, demonstracyjnie odszedł.

Dziś ten sam scenariusz - komercjalizacja i ścisła współpraca z wielkim partnerem technologicznym - przedstawiany jest przez niego jako zdrada ideałów. W tym kontekście żądanie dziesiątek miliardów dolarów wygląda mniej jak próba naprawienia wyrządzonej szkody, a bardziej jak rozliczenie osobistej porażki w walce o wpływy nad jednym z najważniejszych projektów w historii współczesnej technologii.

Więcej na temat Elona Muska:

REKLAMA

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 19.01.2026 20:18

Ładowanie...