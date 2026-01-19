REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

Mały Musk chce od Microsoftu i OpenAI wielkiej kasy. Boli go ego

Elon Musk domaga się od OpenAI i Microsoftu od 79 do nawet 134 mld dolarów odszkodowania. Prawnicy miliardera twierdzą, że to efekt "bezprawnie uzyskanych zysków" z komercjalizacji AI.

Malwina Kuśmierek
Elon Musk chce 134 mld dolarów od OpenAI i Microsoftu
REKLAMA

Elon Musk, pomimo bycia jednym z ojców założycieli OpenAI, szczerze nie lubi się z firmą. Miliarder zarzuca Samowi Altmanowi, że ten doprowadził do uczynienia z OpenAI jednego z oddziałów Microsoftu oraz porzucenia pierwotnej misji organizacji na rzecz zysków - jednocześnie pomijając, że w 2017 roku sam chciał doprowadzić do połączenia OpenAI z Teslą i zostać jego szefem.

Teraz, w kolejnym epizodzie batalii sądowej Elona Muska z OpenAI i Microsoftem, prawnicy miliardera domagają się od pozwanych od 79 do nawet 134 miliardów dolarów (ok. od 287 mld do 487 mld złotych) tytułem "bezprawnie uzyskanych korzyści majątkowych". To widełki, które - jak podkreślają - mają odzwierciedlać udział Muska w sukcesie organizacji, która według jego narracji zdradziła swoje non-profitowe korzenie.

REKLAMA

Elon Musk zainwestował w OpenAI 38 milionów dolarów, dlatego należy mu się ponad 100 miliardów dolarów

Złożony w sądzie w Kalifornii wniosek opiera się na wyliczeniach ekonomisty finansowego C. Paula Wazzana, powołanego jako biegłego przez stronę Muska. Według tych kalkulacji OpenAI miało uzyskać od 65,5 do 109,4 mld dolarów "bezprawnych zysków", natomiast Microsoft - od 13,3 do 25,1 mld dolarów. Jak podaje Bloomberg, Musk twierdzi, że jako współzałożyciel i główny darczyńca w początkowej fazie projektu, który wyłożył około 38 mln dolarów oraz zapewnił wsparcie organizacyjne i personalne, ma prawo do części obecnej wyceny OpenAI, szacowanej dziś na około 500 mld dolarów.

Spór formalnie trwa od marca 2024 roku, gdy Musk złożył pierwszy pozew, zarzucając OpenAI odejście od misji działania w interesie publicznym. Z czasem do pozwu dołączono Microsoft, a sam Musk - obecnie szef konkurencyjnej firmy xAI - próbował również zablokować sądownie restrukturyzację OpenAI w kierunku modelu for-profit. W tle istnieje także również osobisty konflikt z Samem Altmanem, którego Musk oskarża o wprowadzenie go w błąd co do długoterminowych planów organizacji.

OpenAI i Microsoft zdecydowanie odrzucają te roszczenia. W odpowiedzi procesowej prawnicy firm nazwali metodologię Wazzana "niemożliwą do zweryfikowania i bezprecedensową", podkreślając, że Musk domaga się nawet 2900-krotności pierwotnie wniesionych środków. Sama spółka OpenAI w publicznym oświadczeniu określiła żądania miliardera jako element "kampanii nękania" mającej zaszkodzić konkurentowi przed zbliżającym się procesem z udziałem ławy przysięgłych, zaplanowanym na kwiecień w Oakland.

Dodatkowym elementem konfliktu są publiczne wypowiedzi Muska na platformie X, gdzie zapowiada on, że proces ujawni "szokujące" kulisy działania OpenAI. Firma odpowiedziała wpisem na blogu, w którym sugeruje, że Musk dążył do przejęcia pełnej kontroli nad projektem, a jego obecne działania mają niewiele wspólnego z troską o pierwotną misję organizacji.

Elon Musk chce pieniędzy za urażone ego

Nawet jeżeli uznać, że Muskowi należy się zadośćuczynienie za "bezprawnie uzyskane korzyści majątkowe", kwota jaką sobie rości jest... delikatnie rzecz mówiąc absurdalna. Trudno też nie dostrzec hipokryzji w tej narracji: to sam Musk w 2017 roku forsował przekształcenie OpenAI w podmiot nastawiony na zysk, a gdy nie uzyskał zgody na przejęcie kontroli nad organizacją i jej połączenie z Teslą, demonstracyjnie odszedł.

Dziś ten sam scenariusz - komercjalizacja i ścisła współpraca z wielkim partnerem technologicznym - przedstawiany jest przez niego jako zdrada ideałów. W tym kontekście żądanie dziesiątek miliardów dolarów wygląda mniej jak próba naprawienia wyrządzonej szkody, a bardziej jak rozliczenie osobistej porażki w walce o wpływy nad jednym z najważniejszych projektów w historii współczesnej technologii.

Więcej na temat Elona Muska:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
19.01.2026 20:18
Tagi: Elon MuskMicrosoftOpenAISztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
20:01
Copilot w Polsce zrywa krawat. Teraz to luzak i robi filmy za darmo
Aktualizacja: 2026-01-19T20:01:01+01:00
19:47
Powerbanka nie użyjesz w podróży. Męczący zakaz w popularnej linii
Aktualizacja: 2026-01-19T19:47:41+01:00
19:29
W USA jak u ruskich oligarchów. OpenAI pompuje kasę w startup szefa
Aktualizacja: 2026-01-19T19:29:33+01:00
18:37
Policja testuje dwa systemy AI. Oba przerażają mnie jako obywatela
Aktualizacja: 2026-01-19T18:37:41+01:00
18:26
Żart dnia: Windows 11 lepszy od Windowsa 10 - twierdzi Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-19T18:26:31+01:00
17:09
Kometa 3I/Atlas na nowych, zaskakujących zdjęciach. Widać cząsteczki organiczne
Aktualizacja: 2026-01-19T17:09:34+01:00
16:58
Apple ma plan, aby nowy iPhone nie podrożał. Uderzy w bogaczy jak Robin Hood
Aktualizacja: 2026-01-19T16:58:59+01:00
16:45
10 GB od Orange za darmo. Działa w Polsce i UE, idealnie na ferie
Aktualizacja: 2026-01-19T16:45:25+01:00
16:34
Twórcy Cyberpunka 2077 kasują cudnego moda. No i mają rację
Aktualizacja: 2026-01-19T16:34:23+01:00
16:07
Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-19T16:07:23+01:00
15:40
Napad z bronią na 40 nerdów. Zwinęli karty Pokemon, ich wartość szokuje
Aktualizacja: 2026-01-19T15:40:16+01:00
15:16
Coś pędzi ze Słońca w naszą stronę. Aż trzeszczy radio i pada łączność
Aktualizacja: 2026-01-19T15:16:49+01:00
13:56
Okręty USA dostaną zabójcze lasery. To koniec ery amunicji
Aktualizacja: 2026-01-19T13:56:44+01:00
13:16
Siedział na lotnisku 9 dni z zagłuszarką. "Totalna kompromitacja służb"
Aktualizacja: 2026-01-19T13:16:15+01:00
12:43
Nintendo Switch 2 w atrakcyjnie niskiej cenie. Gratisy tylko pomagają
Aktualizacja: 2026-01-19T12:43:58+01:00
12:04
Darmowa aplikacja nie wystarczy. Polskie Vasco udowadnia to w Las Vegas
Aktualizacja: 2026-01-19T12:04:22+01:00
11:40
Stworzyli wolframowy miecz dla naszych czołgów. Przebija pancerz jak masło
Aktualizacja: 2026-01-19T11:40:32+01:00
10:35
Łączność satelitarna w telefonach przestaje być ciekawostką. Wchodzi ulepszenie
Aktualizacja: 2026-01-19T10:35:21+01:00
9:55
Drugie metro w Polsce rusza na serio. Rząd obiecuje kasę
Aktualizacja: 2026-01-19T09:55:09+01:00
9:01
CES 2026 pokazał przyszłość – a mądre finansowanie otwiera do niej drzwi
Aktualizacja: 2026-01-19T09:01:54+01:00
8:54
Twórcy GTA VI dostali poruszającą prośbę. Trudno ją zignorować
Aktualizacja: 2026-01-19T08:54:36+01:00
8:26
Zamiast wiecznego plastiku - znikający materiał. Wymyślili coś genialnego
Aktualizacja: 2026-01-19T08:26:30+01:00
8:11
Gamingowe trendy 2026. Lepiej już było, mamy czas paradoksów
Aktualizacja: 2026-01-19T08:11:45+01:00
7:43
Nie, Galaxy S26 Ultra nie przejmie barw iPhone'a. Całe szczęście
Aktualizacja: 2026-01-19T07:43:25+01:00
6:40
PKP Intercity szykuje luksusy dla pasażerów. W szybkich pociągach będzie nowa klasa
Aktualizacja: 2026-01-19T06:40:00+01:00
6:20
Gmail pożegnał beztroski internet. Zapamiętajmy tę datę 
Aktualizacja: 2026-01-19T06:20:00+01:00
6:00
2016 to krzyk rozpaczy. Nie umiemy stworzyć lepszej przyszłości, ale udoskonalamy przeszłość
Aktualizacja: 2026-01-19T06:00:00+01:00
16:20
Znaleźli gorącą niespodziankę pod Podhalem. Mieszkańcy odczują zmianę
Aktualizacja: 2026-01-18T16:20:00+01:00
16:10
Gry na Xboxa za darmo coraz bliżej. Chyba podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-18T16:10:00+01:00
16:09
To może być przyszła polska superbroń. Młot na bunkry wszedł do służby
Aktualizacja: 2026-01-18T16:09:13+01:00
16:00
NASA za chwilę leci na Księżyc. Artemis II stoi już na wyrzutni
Aktualizacja: 2026-01-18T16:00:00+01:00
15:00
Odkryli tajemniczą kosmiczną nekropolię. Struktura z żelaza o niewyobrażalnej skali
Aktualizacja: 2026-01-18T15:00:36+01:00
11:15
Kometa 3I/Atlas i sygnał "Wow!". Czy obcy rozmawiają przez radio?
Aktualizacja: 2026-01-18T11:15:27+01:00
7:50
Fuzja jądrowa ma zasilić świat. Dlaczego wciąż jej nie okiełznaliśmy?
Aktualizacja: 2026-01-18T07:50:00+01:00
7:40
Aplikacja pyta czy jesteś martwy. To hit wśród żywych
Aktualizacja: 2026-01-18T07:40:00+01:00
7:30
Jak włączyć VPN w Windowsie? Poradnik
Aktualizacja: 2026-01-18T07:30:00+01:00
7:20
System, który obroni nie wojsko, a zwykłych ludzi. Drony się nie przebiją
Aktualizacja: 2026-01-18T07:20:00+01:00
7:10
Niewinny żart kolei wywołał wojnę. Ludzie, dajcie spokój
Aktualizacja: 2026-01-18T07:10:00+01:00
7:00
Prawie 400 km w godzinę i to pociągiem. Chcę to w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-18T07:00:00+01:00
16:50
Największa ofiara Microsoftu. Ten standard mógł zmienić rynek
Aktualizacja: 2026-01-17T16:50:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA