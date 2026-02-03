REKLAMA
Elon Musk negocjował sam ze sobą. Obiecał złote góry

Po krótkiej serii negocjacji z samym sobą, Elon Musk zdecydował się na formalne przejęcie xAI przez SpaceX. Fuzja ma pomóc w budowie centrów danych działających na orbicie.

Malwina Kuśmierek
Elon Musk łączy SpaceX i xAI
Elon Musk oficjalnie potwierdził połączenie swoich dwóch kluczowych firm technologicznych. SpaceX przejęło xAI, tworząc jeden konglomerat łączący przemysł kosmiczny, internet z kosmosu, media społecznościowe oraz rozwój sztucznej inteligencji. Decyzja zapadła trzy dni po tym, jak w mediach zaczęły krążyć nieoficjalne informacje o możliwym połączeniu przez Muska trzech firm w jedną spółkę.

Połączenie SpaceX i xAI ma przyspieszyć budowę kosmicznych centrów danych

W opublikowanym oświadczeniu SpaceX przedstawia fuzję jako "pionowo zintegrowany silnik innowacji", który ma przyspieszyć rozwój AI oraz umożliwić realizację pomysłu budowy centrów danych na orbicie. Musk od dawna przekonuje, że dalsze skalowanie sztucznej inteligencji na Ziemi będzie coraz trudniejsze ze względu na zużycie energii i koszty chłodzenia infrastruktury.

Według wizji Muska rozwiązaniem ma być przeniesienie najbardziej energochłonnych obliczeń w przestrzeń kosmiczną. Satelity wyposażone w układy obliczeniowe miałyby korzystać z niemal stałego dostępu do energii słonecznej i działać jako orbitalne centra danych. To one mają zasilać modele AI rozwijane wcześniej przez xAI, w tym chatbota Grok, znanego z integracji z platformą X.

SpaceX podkreśla, że fundamentem tego planu są doświadczenia zdobyte przy budowie sieci Starlink oraz rozwój rakiety Starship, która w założeniu ma wynosić na orbitę znacznie większe ładunki niż dotychczasowe systemy nośne. W praktyce oznacza to konieczność masowych, bardzo częstych startów - nawet co godzinę.

Elon Musk obiecuje złote góry

Retoryka użyta w komunikacie jest typowa dla Muska: odwołania do "świadomości", "cywilizacji kosmicznej" i skali Kardaszewa mieszają się z obietnicami przełomowej efektywności energetycznej. Problem w tym, że kosmiczne centra danych pozostają koncepcją bez realnych wdrożeń, a wyzwania techniczne - od chłodzenia elektroniki po zarządzanie ruchem setek tysięcy satelitów - są dziś ogromne.

Fuzja rodzi też pytania o konsekwencje łączenia infrastruktury kosmicznej z rozwijanym w pośpiechu oprogramowaniem AI. xAI w krótkim czasie stało się jednym z bardziej kontrowersyjnych projektów Muska, a Grok był przedmiotem krytyki i dochodzeń związanych z generowanymi treściami. Teraz ta technologia trafia bezpośrednio pod skrzydła firmy realizującej wrażliwe kontrakty kosmiczne i satelitarne.

"Bełkot Groka", newsy zebrane:

Najwyżej wyceniana firma na świecie

Ross Gerber, inwestor w kilku przedsięwzięciach Elona Muska, napisał w poście na X, że inwestorom powiedziano, iż łączna wartość SpaceX połączonego z xAI wynosi 1,25 biliona dolarów. To z kolei oznacza, że SpaceX jest obecnie najwyżej wycenianą prywatną firmą świata.

Ponadto Elon Musk podjął decyzję o połączeniu firm na krótko przed IPO SpaceX, czyli pierwszą ofertą publiczną, w ramach której prywatna spółka po raz pierwszy oferuje swoje akcje inwestorom i wchodzi na giełdę. Choć harmonogram debiutu nie został oficjalnie potwierdzony - póki co spekulacje mówią o czerwcu jako dacie IPO, wszystko wskazuje na to, że przygotowania są zaawansowane, a fuzja ma uprościć strukturę całego procesu.

Jedno imperium jednego ekscentrycznego człowieka - zbudowane na wielu obietnicach

Nie jest to pierwszy raz, gdy Elon Musk łączy swoje biznesy w jeden. Wcześniej xAI zostało połączone z platformą X - dawnym Twitterem, a różne spółki od lat współdzielą dane, infrastrukturę i pracowników. Oficjalne przejęcie tylko formalizuje ten stan rzeczy. Dla SpaceX oznacza to wyraźne przesunięcie akcentów - z firmy z branży transportu kosmicznego w stronę dostawcy infrastruktury obliczeniowej dla AI.

Czy to kolejny krok ku lepszej przyszłości, czy raczej próba opakowania kolejnego ciężkiego do rozwiązania problemu w Elonowy papierek do cukierków? Długa lista obietnic bez pokrycia złożonych przez Muska raczej każe myśleć o tym drugim scenariuszu.

Malwina Kuśmierek
03.02.2026 11:44
Tagi: centra danychElon MuskSpaceXSztuczna inteligencja (AI)
