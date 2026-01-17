REKLAMA
ChatGPT z reklamami. Zapłacisz, a i tak będą

Brzmi groźnie, ale diabeł tkwi w szczegółach.

Maciej Gajewski
ChatGPT reklamy jak wyglądają
ChatGPT - narzędzie, które dla wielu użytkowników było ostatnim skrawkiem Internetu wolnym od reklam - zaczyna wyświetlać sponsorowane treści. OpenAI oficjalnie potwierdziła, że wprowadza reklamy do swojego sztandarowego  produktu.

Testy ruszą w najbliższych tygodniach, na razie wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Reklamy trafią do użytkowników darmowego planu oraz do subskrybentów nowego ChatGPT Go - tańszej wersji usługi, kosztującej 35 zł miesięcznie. To wyraźny sygnał: jeśli płacisz za pełne doświadczenie, to nie zobaczysz żadnych reklam. ChatGPT Plus, Pro, Business i Enterprise pozostają od nich całkowicie wolne.

OpenAI wprowadza też istotne ograniczenie: osoby poniżej 18. roku życia nie zobaczą żadnych reklam. To rzadko spotykana w Big Techu deklaracja etyczna, która może stać się ważnym punktem odniesienia dla konkurencji.

Jak będą wyglądać reklamy?

Tak wyglądają reklamy w ChatGPT (makieta od OpenAI)

OpenAI zapewnia, że reklamy będą pojawiać się wyłącznie na dole odpowiedzi i tylko wtedy, gdy będą istotne dla kontekstu rozmowy. Jeśli pytasz o hotele, to możesz zobaczyć ofertę hotelu. Jeśli pytasz o laptopy gamingowe, to możesz trafić na reklamę producenta sprzętu. Nie będzie natomiast żadnego mieszania treści organicznej z komercyjną - reklamy mają być wyraźnie oznaczone i wizualnie oddzielone.

To podejście bliższe Instagramowi niż Google’owi. Reklama ma być dodatkiem, a nie częścią odpowiedzi.

Co obiecuje OpenAI?

Firma deklaruje, że reklamy nie wpłyną na treść odpowiedzi generowanych przez model. ChatGPT nie będzie faworyzował produktów, które pojawiają się w reklamach, ani nie będzie podprowadzał użytkownika w stronę sponsorowanych treści. To kluczowe, bo neutralność odpowiedzi jest fundamentem zaufania do narzędzi AI.

Drugą obietnicą jest prywatność. OpenAI podkreśla, że nie sprzedaje historii rozmów i nie udostępnia reklamodawcom żadnych danych, które mogłyby ujawnić szczegóły konwersacji. Targetowanie ma opierać się wyłącznie na bieżącej intencji użytkownika, a nie na długoterminowym profilu reklamowym.

Tak wyglądają reklamy w ChatGPT (makieta od OpenAI)

Użytkownik ma też zachować kontrolę - będzie mógł wyłączyć personalizację reklam, usunąć dane preferencji i zamknąć reklamę bez konsekwencji. Reklamy nie pojawią się przy tematach wrażliwych, takich jak zdrowie, zdrowie psychiczne czy polityka.

Dlaczego OpenAI to robi?

Odpowiedź jest prosta: pieniądze. OpenAI jest gigantem wycenianym na pół biliona dolarów, ale wciąż nierentownym. Utrzymanie ChatGPT kosztuje fortunę, a firma planuje inwestycje w infrastrukturę AI na poziomie 1,4 bln dol. w ciągu ośmiu lat. Do tego dochodzi ponad 800 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo, z których większość korzysta z darmowej wersji.

Sam Altman jeszcze w 2024 r. mówił, że reklamy to ostatnia deska ratunku. Dziś najwyraźniej nadszedł moment, by po nią sięgnąć. Presja finansowa i konkurencyjna - zwłaszcza ze strony Google’a i Anthropic - zrobiła swoje.

Zmienia się cały rynek AI

OpenAI nie działa w próżni. Cała branża stoi przed tym samym problemem: jak monetyzować narzędzia AI, które są ekstremalnie kosztowne w utrzymaniu. Do tej pory firmy polegały na inwestorach i subskrypcjach, ale to nie wystarcza. Reklamy mogą stać się nowym standardem.

Jeśli testy OpenAI okażą się sukcesem, to konkurenci będą musieli odpowiedzieć. Czy Google Gemini pozostanie wolny od reklam? Czy Anthropic utrzyma wizerunek ad-free by design? To może być nowa linia frontu w wojnie o użytkownika.

To, co wyróżnia reklamy w ChatGPT, to kontekst. W social mediach reklamy trafiają do użytkownika przypadkowo. W ChatGPT - w momencie, gdy użytkownik aktywnie szuka informacji. To marzenie reklamodawców: reklama pojawia się dokładnie wtedy, gdy użytkownik rozważa zakup.

Ale to też największe ryzyko. Jeśli granica między rekomendacją a reklamą zacznie się zacierać, zaufanie do AI może ucierpieć. A do tego najmożniejsi tego świata dopuścić nie chcą.

Maciej Gajewski
17.01.2026 16:30
Tagi: ChatGPTOpenAISztuczna inteligencja (AI)
