REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Zamiast dusić procesory, będą wysyłać dane radiem. "Mózg będzie na zewnątrz"

Zamiast dusić się na słabych procesorach albo wysyłać dane do chmury, urządzenia brzegowe mogą liczyć za pomocą fal radiowych. Tak działa WISE.

Marcin Kusz
Sztuczna inteligencja ukryje się w sygnale 5G
REKLAMA

Drony, kamery miejskie i czujniki w inteligentnych fabrykach potrzebują dziś coraz sprytniejszej sztucznej inteligencji, ale wciąż działają na skromnych, zasilanych bateryjnie podzespołach. Zespół z Duke University proponuje rozwiązanie, które brzmi niczym jak z książki czy filmu sci-fi: zamiast upychać wielkie modele AI w małych urządzeniach, ich mózg ma być przesyłany falami radiowymi z pobliskich stacji bazowych.

REKLAMA

AI dusi się na brzegu sieci

Wizja inteligentnego wszystkiego opiera się na tzw. edge computingu, czyli przetwarzaniu danych bezpośrednio tam, gdzie powstają – w dronach, kamerach czy sensorach. To właśnie na brzegu sieci mają zapadać szybkie decyzje: rozpoznać twarz, wykryć dym, policzyć samochody na skrzyżowaniu.

Problem jednak w tym, że modele AI rosną, a sprzęt w takich urządzeniach prawie wcale. Upchnięcie całego modelu na małej płytce oznacza duże zużycie pamięci, ciągłe przerzucanie danych i wysokie pobory energii. Z kolei wysyłanie wszystkiego do chmury generuje opóźnienia, kosztuje energię i tworzy nowe ryzyka dla prywatności.

Dotychczas wybór był więc brutalnie prosty: albo ciężki, lokalny model, który zjada baterię, albo zależność od łącza i serwerowni oddalonej o setki kilometrów. W projekcie WISE (WIreless Smart Edge networks) naukowcy z Duke pokazują trzecią drogę.

Model AI ukryty w falach radiowych

Zespół kierowany przez Tingjuna Chena wprowadza pojęcie tzw. w-fizyce (in-physics) obliczeń analogowych. Zamiast klasycznego podejścia – dane zamieniamy na zera i jedynki, wysyłamy do cyfrowego procesora, który krok po kroku liczy równania – badacze wykorzystują coś, co i tak dzieje się w tle, a mianowicie zachowanie fal radiowych.

W ich rozwiązaniu pełny model AI nie siedzi w dronie czy w kamerze, lecz w pobliskiej stacji bazowej. To ona przechowuje współczynniki modelu, czyli tzw. wagi, i koduje je w swoim sygnale radiowym. Innymi słowy, oprócz zwykłej informacji o tym, co trzeba przesłać, w eter idzie też charakter modelu.

Gdy taki sygnał dociera do urządzenia na brzegu sieci, zaczyna dziać się najciekawsze. Elektronika radiowa na pokładzie – ta sama, która na co dzień obsługuje łączność – miesza docierające fale z lokalnymi danymi z kamery czy czujników. Ten analogowy mix realizowany w częstotliwości radiowej przybliża operację mnożenia, która jest podstawą większości sieci neuronowych.

Oznacza to, że część pracy, którą zwykle wykonuje cyfrowy procesor, jest wykonana już na poziomie fizyki fal radiowych. Urządzenie nie musi trzymać w pamięci całego modelu, nie musi też wykonywać tysięcy cyfrowych operacji – wagi są niesione przez sygnał, a pierwsze kroki obliczeń dzieją się w samym torze radiowym.

Radio jako współprocesor sztucznej inteligencji

W tym rozwiązaniu nie ma tak naprawdę nic kosmicznego. Jak podkreślają autorzy, WISE opiera się na elementach, które już są w niemal każdym sprzęcie bezprzewodowym: mieszaczach częstotliwości i torach RF, miniaturyzowanych od lat na potrzeby Wi-Fi czy 5G.

Zamiast projektować nowy, energożerny chip, badacze przestawiają wajchy w istniejącej już infrastrukturze. Stacje bazowe 5G, przyszłe nadajniki 6G czy nawet domowe routery można w teorii rozszerzyć o funkcję nadajników modeli AI. Urządzenia końcowe – drony, miejskie kamery, czujniki ruchu – nie wymagają egzotycznych dodatków, bo potrzebne komponenty radiowe już w nich są.

W testach laboratoryjnych prototyp WISE rozpoznawał tysiące obrazów przesyłanych bezprzewodowo, osiągając blisko 96 proc. trafności przy zużyciu energii ponad rząd wielkości niższym niż w wiodących cyfrowych procesorach do edge AI. W praktyce może to oznaczać dłuższą pracę na baterii, mniejsze grzanie się urządzeń i możliwość użycia bardziej złożonych modeli tam, gdzie dziś trudno je zmieścić.

Na razie blisko, potem dalej

Technologia jest jednak dopiero na starcie. Obecny prototyp działa na niewielkich dystansach i w kontrolowanych warunkach. Wyjście poza laboratorium wymagałoby mocniejszej emisji sygnału lub integracji z następną generacją sprzętu sieciowego.

Przeczytaj także:

Jest też wyzwanie logistyczne: jedna stacja bazowa mogłaby nadawać równolegle kilka różnych modeli – np. inny do analizy ruchu drogowego, inny do wykrywania dymu czy rozpoznawania osób. To wymaga sprytnego podziału zasobów czasu, częstotliwości i przestrzeni radiowej lub dodatkowego pasma.

Mimo tych ograniczeń scenariusze zastosowań łatwo sobie wyobrazić. Jedna stacja mogłaby zasilać swoją inteligencją całą chmarę dronów szukających zaginionych w górach, gęstą sieć czujników w magazynie czy system kamer sterujących sygnalizacją w mieście. Zmiana modelu z centrali natychmiast aktualizowałaby zachowanie całej floty urządzeń. Piękna wizja.

REKLAMA

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
17.01.2026 07:50
Tagi: Algorytmysmart citiesSmart HomeSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
7:40
Garmin Connect+ po 10 miesiącach. Tak to można
Aktualizacja: 2026-01-17T07:40:00+01:00
7:30
Połączą ziemski czas z księżycowym. Bez tego nie zawojują Srebrnego Globu
Aktualizacja: 2026-01-17T07:30:00+01:00
7:20
Rozebrali rosyjski cud techniki. Z przodu liceum, w środku muzeum
Aktualizacja: 2026-01-17T07:20:00+01:00
7:10
Apple nie zrobił smart ekranu, więc zrobiłem go sam. Kosztował 80 zł
Aktualizacja: 2026-01-17T07:10:00+01:00
7:00
No i popsułem Facebooka. Nie popełnij mojego błędu
Aktualizacja: 2026-01-17T07:00:00+01:00
20:16
Apple ulepszy wiadomości. Te wysyłane z Androida
Aktualizacja: 2026-01-16T20:16:46+01:00
19:03
Znaleźli nowy przełącznik energii. Brzmi jak czysta magia
Aktualizacja: 2026-01-16T19:03:01+01:00
18:04
Intel powróci silniejszy. AMD może mieć problem
Aktualizacja: 2026-01-16T18:04:40+01:00
17:38
Satelity zajrzały pod lód. Tak wygląda ukryta kraina
Aktualizacja: 2026-01-16T17:38:30+01:00
16:37
Mądrzejsza Siri to początek. Tak zmieni się twój iPhone
Aktualizacja: 2026-01-16T16:37:16+01:00
16:24
Gdzie jest złoty telefon Trumpa? Pytają już nie tylko klienci
Aktualizacja: 2026-01-16T16:24:34+01:00
16:18
Hubble złapał narodziny gwiazdy. Kard zachwyca
Aktualizacja: 2026-01-16T16:18:29+01:00
16:05
Nie wyślemy wojsk na Grenlandię. "To nie jest w naszym interesie"
Aktualizacja: 2026-01-16T16:05:17+01:00
15:37
Zdziwisz się, kupując laptopa. Te zapasy się opłaciły
Aktualizacja: 2026-01-16T15:37:42+01:00
15:22
Z nowym Windowsem nie wyłączysz komputera. Fajne te aktualizacje
Aktualizacja: 2026-01-16T15:22:10+01:00
15:14
Pożegnaj papierowe awizo. Poczta Polska: to początek końca
Aktualizacja: 2026-01-16T15:14:16+01:00
15:10
Naprawili błąd sprzed 90 lat. Czas może płynąć w dwie strony
Aktualizacja: 2026-01-16T15:10:00+01:00
13:29
Wojsko Polskie potężnie urośnie. Podali liczbę żołnierzy
Aktualizacja: 2026-01-16T13:29:30+01:00
12:36
Samsung ci przyspieszy. Aktualizacja One UI 8.5 czyni cuda
Aktualizacja: 2026-01-16T12:36:45+01:00
12:16
Przeszli do czynów. 4,7 mln nieletnich odciętych od mediów społecznościowych
Aktualizacja: 2026-01-16T12:16:14+01:00
12:08
Twój biznes pod całkowitą ochroną europejskiego prawa. Zapewnili to Amerykanie
Aktualizacja: 2026-01-16T12:08:27+01:00
12:01
W aplikacji PKO kupisz kartę SIM. Kapitalna nowość
Aktualizacja: 2026-01-16T12:01:42+01:00
11:43
Chiny zalewają nas śmieciami. Liczby porażają
Aktualizacja: 2026-01-16T11:43:49+01:00
11:19
Potężna zmiana w ekranach iPhone'a 18. Zniknie paskudny element
Aktualizacja: 2026-01-16T11:19:42+01:00
10:42
Wstrzymują produkcję kart graficznych. Droga pamięć zabije elektronikę konsumencką
Aktualizacja: 2026-01-16T10:42:05+01:00
9:50
Groźna luka w słuchawkach bezprzewodowych. Dobrze czytasz: w SŁUCHAWKACH
Aktualizacja: 2026-01-16T09:50:26+01:00
9:18
Czesi się nie poddają, ale PKP Intercity może spać spokojnie. "Szału nie ma"
Aktualizacja: 2026-01-16T09:18:24+01:00
8:31
Noblista wróży mroczną przyszłość. "To pewne, że boty zabiorą nam pracę"
Aktualizacja: 2026-01-16T08:31:26+01:00
8:09
Sprawdziłem internet satelitarny w samolocie. Za darmo łoiłem w LoL-a
Aktualizacja: 2026-01-16T08:09:46+01:00
8:04
Wraca pamięć DDR3. Nowszy RAM jest absurdalnie drogi 
Aktualizacja: 2026-01-16T08:04:13+01:00
7:00
SpaceX przejmuje satelity wojskowe. Stawka naprawdę powala
Aktualizacja: 2026-01-16T07:00:00+01:00
6:57
Bez tego sprzętu nie wyobrażam sobie smart domu. Jeden klik i jest bezpiecznie
Aktualizacja: 2026-01-16T06:57:36+01:00
6:26
Wstydzisz się swojego Gmaila? Google wreszcie włącza tę funkcję w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-16T06:26:37+01:00
6:18
Pakują wodę w worki i rozdają mieszkańcom. Brzmi dziwnie, ale działa
Aktualizacja: 2026-01-16T06:18:30+01:00
6:17
To nie upał zabija ekosystemy. Odkryli nowego sprawcę
Aktualizacja: 2026-01-16T06:17:27+01:00
6:16
Piętrowe pociągi PKP Intercity robią wrażenie. Tak będziemy jeździć
Aktualizacja: 2026-01-16T06:16:42+01:00
6:11
Te klipsy to tak naprawdę słuchawki. Docenisz je w dwóch sytuacjach
Aktualizacja: 2026-01-16T06:11:00+01:00
6:00
Fotograficzny flagowiec w cenie średniaka? Recenzja OPPO Reno15 Pro
Aktualizacja: 2026-01-16T06:00:00+01:00
21:36
Linux zyskuje jak nigdy wcześniej. To wina Windowsa
Aktualizacja: 2026-01-15T21:36:21+01:00
21:17
Zamówienia dla wojska pod lupą. Coś tu wyraźnie zgrzyta
Aktualizacja: 2026-01-15T21:17:17+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA