REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Noblista wróży mroczną przyszłość. "To pewne, że boty zabiorą nam pracę"

Pełna automatyzacja brzmi jak sukces technologii i kamień filozoficzny Doliny Krzemowej. Jak zauważa wybitny naukowiec i noblista, technokracja wciąż nie ma pomysłu na to, co zrobić ze zwolnioną z pracy, nie mającą środków do życia ludzkością.

Malwina Kuśmierek
Noblista mówi, że big tech nie ma pomysłu na ludzkość
REKLAMA

Technokracja od dawna czaruje (albo straszy, zależnie od punktu widzenia) nas wizjami świata, w których sztuczna inteligencja przejmuje kolejne obowiązki człowieka. Rzadziej jednak pojawia się dyskusja na temat co stanie się potem - gdy automatyzacja nie będzie już eksperymentem ani narzędziem zwiększającym wydajność, lecz fundamentem całych gospodarek. Właśnie na tę lukę w myśleniu zwraca uwagę Geoffrey Hinton, jeden z ojców współczesnej AI i laureat Nagrody Nobla.

REKLAMA

Zdaniem noblisty, technokraci nie mają pomysłu na ludzkość

Podczas niedawnej rozmowy w ramach podcastu Radical Talks Hinton nie pozostawił złudzeń: masowe znikanie miejsc pracy jest w jego ocenie niemal pewne, natomiast obietnica, że AI stworzy porównywalną liczbę nowych zawodów, pozostaje - delikatnie mówiąc - nieudowodniona.

"To jasne, że wiele miejsc pracy zniknie. Nie jest jasne, czy powstaną nowe, które je zastąpią" - stwierdził wprost. I dodał, że nie jest to problem technologii jako takiej, lecz systemu polityczno-ekonomicznego, który nie ma odpowiedzi na pytanie o redystrybucję zysków z gwałtownego wzrostu produktywności.

To uderzenie w samo serce dominującej dziś narracji Doliny Krzemowej. Najwięksi gracze technologiczni coraz otwarciej mówią o AI jako narzędziu zastępującym pracę ludzką w skali systemowej. Jednocześnie wizje "świata po pracy" sprowadzają się do mglistych obietnic przyszłego dobrobytu i idyllicznych pocztówek ze wsi, na której będziemy oddawać się zbieraniu warzyw, malarstwu, nauce gry na instrumentach i innych bzdetach na które obecnie nie pozwala korpoświat. Takie wizje snuł Sam Altman, który już przygotowuje się do wyjazdu z Doliny Krzemowej. Z kolei Elon Musk w ubiegłym tygodniu podzielił się koncepcją "powszechnego wysokiego dochodu”, finansowanego przez prywatne korporacje, w tym jego własną firmę xAI.

Hinton patrzy na te deklaracje z wyraźnym sceptycyzmem. Historia - jak przypomina, cytując Martina Luthera Kinga Jr. - pokazuje, że "uprzywilejowane grupy rzadko dzielą się przywilejami dobrowolnie". Bez realnych mechanizmów politycznych i fiskalnych obietnice technologicznych elit pozostają więc pustymi hasłami. Tym bardziej że twarde prognozy ekonomiczne nie zapowiadają rewolucji, która sama z siebie rozwiąże problem masowego bezrobocia. Goldman Sachs szacuje wzrost globalnego PKB dzięki AI na około 7 proc. w ciągu dekady, a Penn Wharton Budget Model - na 3,7 proc. do 2075 roku. To liczby dalekie od skali, która mogłaby bezboleśnie wchłonąć miliony wypartych z rynku pracy ludzi.

W ostrzeżeniach Hintona nie chodzi jednak o technofobię. Naukowiec od lat podkreśla, że AI może przynieść ogromne korzyści - zwłaszcza w ochronie zdrowia, edukacji czy nauce. Problem w tym, że te potencjalne zyski społeczne nie są automatyczną konsekwencją postępu technologicznego. Wymagają decyzji politycznych, regulacji i gotowości do zmiany zasad gry gospodarczej. Bez tego - jak sugeruje Hinton - możemy obudzić się w świecie o niespotykanej wydajności, ale też bezprecedensowych nierówności.

"Albo wszyscy będziemy żyć długo i szczęśliwie, albo wszyscy zginiemy" - ironizował podczas dyskusji, streszczając w jednym zdaniu możliwe scenariusze na kolejne dekady. To prowokacyjne uproszczenie, ale dobrze oddaje skalę niepewności. W przeciwieństwie do wielu liderów branży AI, Hinton nie udaje, że zna odpowiedź na pytanie "co dalej". Jego diagnoza jest mniej komfortowa, lecz znacznie bardziej uczciwsza: technologia pędzi naprzód, a społeczeństwa i państwa wciąż nie zdecydowały, dokąd właściwie chcą z nią dotrzeć. Albo czy w ogóle chcą zabrać kogoś ze sobą.

Więcej na temat sztucznej inteligencji (AI):

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
16.01.2026 08:31
Tagi: big techPracaSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
8:09
Sprawdziłem internet satelitarny w samolocie. Za darmo łoiłem w LoL-a
Aktualizacja: 2026-01-16T08:09:46+01:00
8:04
Wraca pamięć DDR3. Nowszy RAM jest absurdalnie drogi 
Aktualizacja: 2026-01-16T08:04:13+01:00
7:00
SpaceX przejmuje satelity wojskowe. Stawka naprawdę powala
Aktualizacja: 2026-01-16T07:00:00+01:00
6:57
Bez tego sprzętu nie wyobrażam sobie smart domu. Jeden klik i jest bezpiecznie
Aktualizacja: 2026-01-16T06:57:36+01:00
6:26
Wstydzisz się swojego Gmaila? Google wreszcie włącza tę funkcję w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-16T06:26:37+01:00
6:18
Pakują wodę w worki i rozdają mieszkańcom. Brzmi dziwnie, ale działa
Aktualizacja: 2026-01-16T06:18:30+01:00
6:17
To nie upał zabija ekosystemy. Odkryli nowego sprawcę
Aktualizacja: 2026-01-16T06:17:27+01:00
6:16
Piętrowe pociągi PKP Intercity robią wrażenie. Tak będziemy jeździć
Aktualizacja: 2026-01-16T06:16:42+01:00
6:11
Te klipsy to tak naprawdę słuchawki. Docenisz je w dwóch sytuacjach
Aktualizacja: 2026-01-16T06:11:00+01:00
6:00
Fotograficzny flagowiec w cenie średniaka? Recenzja OPPO Reno15 Pro
Aktualizacja: 2026-01-16T06:00:00+01:00
21:36
Linux zyskuje jak nigdy wcześniej. To wina Windowsa
Aktualizacja: 2026-01-15T21:36:21+01:00
21:17
Zamówienia dla wojska pod lupą. Coś tu wyraźnie zgrzyta
Aktualizacja: 2026-01-15T21:17:17+01:00
20:58
Oddajesz krew i dostajesz nową polską grę o wampirach. Ku chwale mrocznego lorda
Aktualizacja: 2026-01-15T20:58:25+01:00
20:45
Dyski HDD wracają do gry. O takich pojemnościach mogliśmy tylko śnić
Aktualizacja: 2026-01-15T20:45:06+01:00
20:25
Pokazali żarłoczne potwory z początków czasu. Kosmiczna zagadka wreszcie pękła
Aktualizacja: 2026-01-15T20:25:33+01:00
19:55
ChatGPT uderza w Tłumacza Google. Nowa usługa to potężny cios
Aktualizacja: 2026-01-15T19:55:13+01:00
19:17
To jest nowa Lara Croft. Gracze kłócą się, czy w ogóle przypomina tą z gier
Aktualizacja: 2026-01-15T19:17:51+01:00
19:00
Xiaomi mocno namiesza. Dla tych telefonów wyrzucisz iPhone'a
Aktualizacja: 2026-01-15T19:00:48+01:00
18:48
Padł rekord w produkcji energii. Ale co z bezpieczeństwem systemu?
Aktualizacja: 2026-01-15T18:48:34+01:00
18:15
Huawei FreeClip 2 lada moment w sklepach. Dziwne, ale sprytne
Aktualizacja: 2026-01-15T18:15:36+01:00
17:27
Elon Musk przykręca Groka. Koniec swobodnego rozbierania ludzi
Aktualizacja: 2026-01-15T17:27:59+01:00
17:17
Jest pierwsza Strefę Recyklingu w Polsce. Będziecie chcieli to u siebie
Aktualizacja: 2026-01-15T17:17:28+01:00
16:24
Aktualizacja Windowsa gasi ekran. To już nawet nie jest śmieszne
Aktualizacja: 2026-01-15T16:24:49+01:00
16:05
Abonament RTV także za telefon. Komuś się poprzewracało
Aktualizacja: 2026-01-15T16:05:32+01:00
15:21
Nawet pół miliona ludzi bez ciepła. "To był sygnał ostrzegawczy"
Aktualizacja: 2026-01-15T15:21:36+01:00
14:51
Oszuści nie dają spokoju nawet zmarłym. Ich metoda jest bezczelna
Aktualizacja: 2026-01-15T14:51:25+01:00
13:57
Zużywają tyle prądu jak nikt inny i mówią, że zapłacą. Łaskawcy
Aktualizacja: 2026-01-15T13:57:46+01:00
13:25
Grażyna, ta nowa Motorola Signature jest jakby luksusowa
Aktualizacja: 2026-01-15T13:25:24+01:00
13:23
Rok 2016 był 10 lat temu. Szkoda, że ty pozostałeś tak samo głupi
Aktualizacja: 2026-01-15T13:23:40+01:00
13:06
Tunel pod Łodzią zagrożony. "Czarny scenariusz prawdopodobny"
Aktualizacja: 2026-01-15T13:06:16+01:00
12:58
YouTube da ci kontrolę nad kontem dziecka. Lepiej z tego skorzystaj
Aktualizacja: 2026-01-15T12:58:00+01:00
12:36
Baza dla polskich F-35 gotowa. To najbardziej tajemniczy projekt naszej armii
Aktualizacja: 2026-01-15T12:36:25+01:00
11:58
Nikt nie chce nowych aplikacji. Ale gdy już je ma, buli jak za zboże
Aktualizacja: 2026-01-15T11:58:46+01:00
11:10
Kometa 3I/Atlas to już nie tylko nauka. "CIA chce uniknąć paniki"
Aktualizacja: 2026-01-15T11:10:06+01:00
10:59
Podwyżki cen telefonów nieuniknione. Producent pozbawia złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-15T10:59:28+01:00
10:15
Alert RCB kazał mi zostać w domu. Żyję w państwie z kartonu klejonym na ślinę
Aktualizacja: 2026-01-15T10:15:13+01:00
10:00
Tego routera nie schowasz ze wstydu do szafy. Oto Huawei WiFi Mesh X3 Pro
Aktualizacja: 2026-01-15T10:00:00+01:00
9:00
OPPO Reno15 Pro: średniak z zaskakująco dobrym aparatem 200 MP
Aktualizacja: 2026-01-15T09:00:00+01:00
8:00
Ludzie rzucili się na Galaxy S25. Dziwne, bo za chwilę premiera S26
Aktualizacja: 2026-01-15T08:00:05+01:00
7:29
Na lotnisku wylosowali mnie do szczegółowej kontroli. Spociłem się z nerwów
Aktualizacja: 2026-01-15T07:29:07+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA