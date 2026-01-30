REKLAMA
YouTube blokuje swoją najlepszą funkcję. Będziesz musiał zapłacić

YouTube zaczął ograniczać wyświetlanie treści w tle użytkownikom, którzy nie płacą za Premium. Google tak chce nakłonić cię do kupienia abonamentu.

Albert Żurek
YouTube nie zagra już w tle. Zmuszą cię do płacenia
Sprawa wygląda tak, że korzystający z YouTube’a w mobilnych przeglądarkach internetowych zgłaszają problemy z działaniem funkcji odtwarzania w tle. Dotychczasowe metody przystają działać.

Google ogranicza odtwarzanie filmów w tle dla użytkowników przeglądarek mobilnych

YouTube Premium służy nie tylko do ograniczania reklam na platformie. Abonament daje dostęp do kilku innych funkcji:

  • pobierania filmów i odtwarzania ich w trybie offline;
  • korzystania z aplikacji YouTube Music bez reklam;
  • odtwarzania filmów na pływającym okienku lub w tle przy zablokowanym ekranie.

Użytkownicy jednak znaleźli kilka sposobów, aby uzyskać dostęp do opcji bez płacenia. W przypadku reklam są to wtyczki typu AdBlock, z którymi YouTube ciągle walczy. Teraz dowiadujemy się, że Google zaczyna stosować blokady dla osób, które korzystały z nieoficjalnych metod odtwarzania filmów w tle na zablokowanym ekranie.

Z nowych doniesień wynika, że duża część użytkowników nie może już korzystać ze słuchania wideo w tle w przeglądarce bez abonamentu Premium. Dotyczy to zarówno odtwarzania w pływającym okienku w innych aplikacjach, jak i przy wyłączonym ekranie. Najczęściej zgłoszenia pochodzą od korzystających z Samsung Internet, ale brak odtwarzania tle ma być widoczny w Brave, Vivaldi czy Edge.

To przeglądarki internetowe, które zyskały duża popularność wśród posiadaczy Androida ze względu na wsparcie wtyczek (takich jak blokery reklam), a także możliwość słuchania muzyki przy wyłączonym ekranie. W oficjalnej aplikacji YouTube’a zminimalizowanie okna powoduje zatrzymanie nagrania, co czyni narzędzie bezużytecznym. 

Jak w praktyce wyglądają nowe ograniczenia YouTube’a? Tak, że jeśli wygasimy ekran, odtwarzane wideo jest zatrzymywane w ciągu kilku sekund. Z ekranu blokady znika karta odtwarzacza multimedialnego. Zupełnie tak jak korzystalibyśmy z oficjalnej aplikacji YouTube’a. Sprawa nie dotyczy tylko użytkowników Androida, ale też iOS’a, którzy korzystali z Safari, Brave’a czy innych przeglądarek wcześniej umożliwiających darmowym użytkownikom odtwarzanie w tle.

To odpowiedź YouTube’a dla tych, którzy nie płacą

Wygląda na to, że nowe zabezpieczenia chcą przekonać kolejnych użytkowników YouTube’a do przejścia na abonament YouTube Premium. Jeśli wciąż chcecie korzystać z opcji słuchania muzyki na wygaszonym ekranie, będziecie musieli zapłacić.

30.01.2026 15:30
Tagi: GoogleYouTubeYouTube Premium
