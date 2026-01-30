YouTube wyświetla dziwny błąd. To nowa kara za kombinowanie

Ładowanie...

Google otwarcie mówi, że wtyczki typu AdBlock "naruszają warunki korzystania z YouTube". Od dłuższego czasu uderza w użytkowników blokerów coraz to bardziej wymyślnymi metodami: ograniczaniem wyświetlania filmów, spowalnianie ich czy nawet przewijanie nagrania do końca. Tym razem YouTube nie daje złudzeń i ogranicza dostęp do materiałów.

REKLAMA

YouTube wyświetla błąd blokującym reklamy. Nowy sposób Google’a

W ciągu ostatniego tygodnia zaczęły pojawiać się liczne zgłoszenia o komunikacie "ta treść jest niedostępna, spróbuj ponownie później" pojawiającym się podczas próby uruchomienia filmu na YouTube. Niektórzy nawet widzą błąd “treść niedostępna w Twoim kraju”. Nie jest to jednak błąd natury technicznej wynikającym z niedostępności usługi. To nowy sposób na użytkowników blokujących reklamy.

Skąd to wiemy? Ponieważ korzystający z licznych wtyczek na Google Chrome czy Firefox po wyłączeniu blokerów z powrotem otrzymują możliwość odtworzenia filmu. Problem ma dotyczyć użytkowników wielu regionów i krajów. Nie jest ograniczeniem wynikającym z polityki danego państwa.

Komunikat ma również zniknąć po przejściu na konto z aktywnym abonamentem YouTube Premium. Te same filmy, które wcześniej miały być czasowo niedostępne lub niemożliwe do obejrzenia stają się aktywne, o ile korzysta się z YouTube’a tak jak zaleca właściciel platformy. Jeden z użytkowników z Brazylii zgłaszający problem w serwisie X miał nawet otrzymać odpowiedź od YouTube’a.

Pracownik firmy zasugerował, aby wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie przeglądarki. Poproszono go także o sprawdzenie, czy komunikat będzie wyświetlał się po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu do platformy. Błąd o niedostępności po zastosowaniu zasugerowanego rozwiązania jednak wciąż był widoczny. Dopiero wyłączenie AdBlocka rozwiązało niedostępność.

Czytaj też:

Komunikat wygląda zatem na celowy zabieg. Problem dotyczy oczywiście użytkowników, którzy korzystają z YouTube’a przez przeglądarkę przez komputer lub smartfon. W aplikacji nie znajdziemy takiego błędu, ponieważ nie ma możliwości blokowania w oprogramowaniu.

REKLAMA

Jeśli wam też się pojawi informacja o niedostępności będziecie musieli wyłączyć program do blokowania. Albo przestać wreszcie kombinować i zapłacić 29,99 zł/mies. za abonament YouTube Premium lub jego tańszy wariant Premium Lite w cenie 17,99 zł/mies.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 30.01.2026 06:41

Ładowanie...