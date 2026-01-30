REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

YouTube wyświetla dziwny błąd. To nowa kara za kombinowanie

YouTube zaostrza walkę z kombinatorami. Jeśli chcesz pozbyć się reklam bez płacenia za abonament Premium, zobaczysz komunikat z błędem. 

Albert Żurek
YouTube wyświetla dziwny błąd. To nowa kara za kombinowanie
REKLAMA

Google otwarcie mówi, że wtyczki typu AdBlock "naruszają warunki korzystania z YouTube". Od dłuższego czasu uderza w użytkowników blokerów coraz to bardziej wymyślnymi metodami: ograniczaniem wyświetlania filmów, spowalnianie ich czy nawet przewijanie nagrania do końca. Tym razem YouTube nie daje złudzeń i ogranicza dostęp do materiałów.

REKLAMA

YouTube wyświetla błąd blokującym reklamy. Nowy sposób Google’a 

W ciągu ostatniego tygodnia zaczęły pojawiać się liczne zgłoszenia o komunikacie "ta treść jest niedostępna, spróbuj ponownie później" pojawiającym się podczas próby uruchomienia filmu na YouTube. Niektórzy nawet widzą błąd “treść niedostępna w Twoim kraju”. Nie jest to jednak błąd natury technicznej wynikającym z niedostępności usługi. To nowy sposób na użytkowników blokujących reklamy.

Skąd to wiemy? Ponieważ korzystający z licznych wtyczek na Google Chrome czy Firefox po wyłączeniu blokerów z powrotem otrzymują możliwość odtworzenia filmu. Problem ma dotyczyć użytkowników wielu regionów i krajów. Nie jest ograniczeniem wynikającym z polityki danego państwa. 

Komunikat ma również zniknąć po przejściu na konto z aktywnym abonamentem YouTube Premium. Te same filmy, które wcześniej miały być czasowo niedostępne lub niemożliwe do obejrzenia stają się aktywne, o ile korzysta się z YouTube’a tak jak zaleca właściciel platformy. Jeden z użytkowników z Brazylii zgłaszający problem w serwisie X miał nawet otrzymać odpowiedź od YouTube’a.

Pracownik firmy zasugerował, aby wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie przeglądarki. Poproszono go także o sprawdzenie, czy komunikat będzie wyświetlał się po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu do platformy. Błąd o niedostępności po zastosowaniu zasugerowanego rozwiązania jednak wciąż był widoczny. Dopiero wyłączenie AdBlocka rozwiązało niedostępność. 

Czytaj też:

Komunikat wygląda zatem na celowy zabieg. Problem dotyczy oczywiście użytkowników, którzy korzystają z YouTube’a przez przeglądarkę przez komputer lub smartfon. W aplikacji nie znajdziemy takiego błędu, ponieważ nie ma możliwości blokowania w oprogramowaniu.

REKLAMA

Jeśli wam też się pojawi informacja o niedostępności będziecie musieli wyłączyć program do blokowania. Albo przestać wreszcie kombinować i zapłacić 29,99 zł/mies. za abonament YouTube Premium lub jego tańszy wariant Premium Lite w cenie 17,99 zł/mies. 

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
30.01.2026 06:41
Tagi: Blokowanie reklamGoogleYouTubeYouTube Premium
Najnowsze
6:31
Zrobił maszynę do pisania z Lego. Jest lepsza niż oryginał
Aktualizacja: 2026-01-30T06:31:00+01:00
6:21
System kaucyjny jak płyta DVD. Biedni jak zwykle dostają po tyłku
Aktualizacja: 2026-01-30T06:21:00+01:00
6:11
Fable kupił was grafiką, a mnie złości. Zapomnieli co to baśń, zło i dobro
Aktualizacja: 2026-01-30T06:11:00+01:00
21:40
Apple zmiażdżył konkurencję. Oto najpopularniejszy smartfon świata
Aktualizacja: 2026-01-29T21:40:31+01:00
21:22
Telefony w Orange przyspieszyły. Ja to już czuję, a ty?
Aktualizacja: 2026-01-29T21:22:06+01:00
20:42
11 ton żelastwa pędzi w stronę Ziemi. Polskie służby wydały ostrzeżenie
Aktualizacja: 2026-01-29T20:42:12+01:00
20:07
Pięć lat więzienia za patostreaming. Rząd bierze się za internet
Aktualizacja: 2026-01-29T20:07:30+01:00
19:07
Android nie pozwoli wejść do twojego telefonu. Ta nowość to potężna zapora
Aktualizacja: 2026-01-29T19:07:20+01:00
18:21
Ten nowy polski system bojowy wbija w ziemię. Przed nim nie da się schować
Aktualizacja: 2026-01-29T18:21:42+01:00
17:53
Huawei ma coś dla ciebie za darmo. Wystarczy, że masz ich zegarek lub telefon
Aktualizacja: 2026-01-29T17:53:21+01:00
17:03
Mapy Google obsłużysz bez użycia rąk. Ta nowość to wybawienie
Aktualizacja: 2026-01-29T17:03:49+01:00
16:41
Ceny Galaxy Buds 4 wyciekły. Samsung miło nas zaskoczył
Aktualizacja: 2026-01-29T16:41:15+01:00
16:06
Wielki hit Amazonu za darmo na YouTubie. Nie potrzebujesz Prime
Aktualizacja: 2026-01-29T16:06:12+01:00
15:47
Ranking kart eSIM 2026. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2026-01-29T15:47:45+01:00
15:27
Szef cyberobrony USA nakarmił ChatGPT tajnymi danymi. "Przypadkowo"
Aktualizacja: 2026-01-29T15:27:21+01:00
14:56
Czołgi K2 sypią się jak choinki. "Robimy za poligon dla Korei"
Aktualizacja: 2026-01-29T14:56:14+01:00
14:24
Praktyczne prezenty na Walentynki dla par. Te sprzęty nigdy nie zawodzą
Aktualizacja: 2026-01-29T14:24:59+01:00
14:22
Najlepszy czytnik e-booków na Walentynki. Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2026-01-29T14:22:55+01:00
12:59
Windows 11 dobija do miliarda. A tak go hejtujecie
Aktualizacja: 2026-01-29T12:59:38+01:00
12:30
Duży problem z logowaniem do banków. "Bardzo nietypowa awaria"
Aktualizacja: 2026-01-29T12:30:52+01:00
11:34
Kometa 3I/Atlas potwierdza niewygodną prawdę. "Pilnie potrzeba sieci obrony Ziemi"
Aktualizacja: 2026-01-29T11:34:43+01:00
11:10
Możesz pomóc w obronie Ziemi. Trzeba patrzeć w niebo
Aktualizacja: 2026-01-29T11:10:48+01:00
10:54
Hale zamiast potężnego miasta przyszłości. Saudyjczycy liżą rany
Aktualizacja: 2026-01-29T10:54:14+01:00
10:27
Chrome przestanie być przeglądarką. Google idzie na całość
Aktualizacja: 2026-01-29T10:27:03+01:00
10:08
Trump chce mieć drugi Czarnobyl. Luzuje normy dotyczące atomu
Aktualizacja: 2026-01-29T10:08:09+01:00
10:00
Nie widziałeś jeszcze takiego smartwatcha. Złoto wylewa się z ekranu
Aktualizacja: 2026-01-29T10:00:00+01:00
9:08
Nie wierzę, że Samsung to zrobił. Koniec najpopularniejszej wersji Galaxy
Aktualizacja: 2026-01-29T09:08:59+01:00
8:47
Telefony dostaną więcej RAM-u. Akurat teraz, gdy ceny szybują
Aktualizacja: 2026-01-29T08:47:59+01:00
8:30
Ścieki na Facebooku to nie problem, a plan. Zuckerberg oszalał
Aktualizacja: 2026-01-29T08:30:36+01:00
7:31
Razer Huntsman V3 Pro 8kHz to najszybsza klawiatura świata. Ale nie to grzeje mi serce - test
Aktualizacja: 2026-01-29T07:31:07+01:00
7:00
Polska zbrojeniówka na najwyższych obrotach. Rekordowe zamówienie
Aktualizacja: 2026-01-29T07:00:00+01:00
6:20
Coś leci w stronę Ziemi. A my jesteśmy ślepi i głusi
Aktualizacja: 2026-01-29T06:20:00+01:00
6:15
Naddźwiękowy X-59 dostaje eskortę. "Chcą uciszać huk"
Aktualizacja: 2026-01-29T06:15:00+01:00
6:10
Doom na słuchawkach. Gdzie jest kres tego cudownego szaleństwa?
Aktualizacja: 2026-01-29T06:10:00+01:00
6:05
Polski łowca dronów. Tańszy niż rakieta, szybszy niż obrona naziemna
Aktualizacja: 2026-01-29T06:05:00+01:00
6:00
Pentagon ma nową zabawkę na orbicie. Nikt jej nie zagłuszy
Aktualizacja: 2026-01-29T06:00:00+01:00
21:24
Unia ustawia Androida. Google będzie nieszczęśliwy, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-01-28T21:24:00+01:00
20:15
Ludzie nie chcą nowego systemu na iPhone'y. Absurdalne powody
Aktualizacja: 2026-01-28T20:15:00+01:00
19:15
Twój telefon będzie szybszy niż laptop. I nie spali ci kieszeni
Aktualizacja: 2026-01-28T19:15:00+01:00
18:27
Sięgnęliśmy niemal Wielkiego Wybuchu. To zdjęcie przejdzie do historii
Aktualizacja: 2026-01-28T18:27:04+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA