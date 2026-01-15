YouTube da ci kontrolę nad kontem dziecka. Lepiej z tego skorzystaj

Ładowanie...

Serwis YouTube ogłosił wczoraj, że wprowadza nowy zestaw narzędzi i standardów treści, który pozwoli rodzicom w lepszy sposób sposób zarządzać kontem nastolatka na YouTubie. Udostępnione zostało m.in. narzędzie ograniczające czas, który można spędzić na oglądaniu, przypomnienie o porze snu, czy powiadomienie o koniecznej przerwie.

Dodatkowo przeprojektowany proces rejestracji nowego konta dla dziecka sprawi, że rodzic w łatwiejszy sposób będzie mógł nadzorować treści, które ogląda pociecha. W prosty sposób będzie można przełączyć między profilami w aplikacji mobilnej.

Nowe zasady jakości treści ułatwią młodym ludziom odnajdywanie w serwisie wartościowych i wzbogacających materiałów od twórców z Polski i zagranicy. YouTube wprowadza standardy, opracowane wspólnie z Center for Scholars & Storytellers, przy wsparciu przez ekspertów z University College London, American Psychological Association i Boston Children's Hospital.

Dodatkowo przygotowano – w formie poradnika dla twórców – zasady jak odpowiednio dostosować treść do wieku odbiorcy. Został sporządzony wspólnie z Komitetem doradczym ds. dzieci i rodzin przy udziale międzynarodowej organizacji non-profit – Save the Children International. Jak mówi Rebecca Smith, globalna dyrektor ds. ochrony dzieci w organizacji Save the Children International:

Cieszymy się z partnerstwa z YouTube przy tworzeniu Poradnika dla twórców. Wyposaża on autorów treści w wiedzę niezbędną do bezpiecznego i świadomego działania w sieci. Dzięki niemu twórcy mogą nie tylko sami lepiej korzystać z cyfrowego świata, ale też wspierać innych. Ta inicjatywa odzwierciedla nasze wspólne zaangażowanie w budowanie bezpieczniejszego środowiska cyfrowego dla wszystkich.

Aktualizacje zaczynają pojawiać się od dzisiaj, a w nadchodzących miesiącach zostaną udostępnione wszystkim użytkownikom na świecie.

Zgodnie z badaniami dokananymi przez Ipsos na zlecenie YouTube w sierpniu 2025 r. na terenie Unii Europejskiej: „77 proc. ankietowanych rodziców korzystających z narzędzi do nadzoru konta YouTube zgadza się, że treści oglądane przez ich dziecko są odpowiednie dla jego wieku”. Dodatkowo „73 proc. ankietowanych rodziców uważa, że narzędzia te dają im pewność, iż dziecko korzysta z bezpieczniejszego i bardziej kontrolowanego środowiska cyfrowego”.

Nastolatki szukają u swoich ulubionych autorów wskazówek, jak odnaleźć się we współczesnym świecie. Żeby wyjść naprzeciw ich potrzebom, w poradniku dla twórców zawarto szereg porad. Główne zasady zawarte w przewodniku, którymi powinien kierować się autor, to:

Radość i rozrywka : Pokazuj humor i ciepło, które poprawiają nastrój (np. filmy z serii „dzień z życia” lub zabawne wpadki).

: Pokazuj humor i ciepło, które poprawiają nastrój (np. filmy z serii „dzień z życia” lub zabawne wpadki). Ciekawość i inspiracja : Zachęcaj do odkrywania świata poprzez kreatywne samouczki i nowe, łatwe do wypróbowania hobby.

: Zachęcaj do odkrywania świata poprzez kreatywne samouczki i nowe, łatwe do wypróbowania hobby. Rozwijanie zainteresowań : Twórz pogłębione materiały na tematy, które nastolatki kochają (muzyka, gry, moda) i pokazuj proces tworzenia, a nie tylko efekt końcowy.

: Twórz pogłębione materiały na tematy, które nastolatki kochają (muzyka, gry, moda) i pokazuj proces tworzenia, a nie tylko efekt końcowy. Umiejętności życiowe : Oferuj wskazówki dotyczące codziennych wyzwań, takich jak praca zespołowa czy zarządzanie budżetem.

: Oferuj wskazówki dotyczące codziennych wyzwań, takich jak praca zespołowa czy zarządzanie budżetem. Wiarygodne informacje: Dziel się rzetelnymi informacjami, korzystaj ze sprawdzonych źródeł i unikaj dezinformacji.

Ponadto autorzy informatora udostępnili też sporo wskazówek dla twórców treści, do których zaliczono takie elementy jak:

Dbaj o atmosferę w swojej społeczności : Reaguj na mowę nienawiści, unikaj niepotrzebnych konfliktów i odróżniaj fakty od opinii.

: Reaguj na mowę nienawiści, unikaj niepotrzebnych konfliktów i odróżniaj fakty od opinii. Twórz bezpieczną przestrzeń : Zachęcaj nastolatków do dbania o prywatność i selekcjonowania obserwowanych kont.

: Zachęcaj nastolatków do dbania o prywatność i selekcjonowania obserwowanych kont. Wspieraj odporność psychiczną : Twoje treści mogą dać młodym ludziom narzędzia do radzenia sobie ze stresem i presją otoczenia.

: Twoje treści mogą dać młodym ludziom narzędzia do radzenia sobie ze stresem i presją otoczenia. Pomagaj nastolatkom kwitnąć nie tylko w sieci: Przypominaj o znaczeniu zdrowych nawyków i równowagi między światem cyfrowym a rzeczywistym.

Czy twórcy dostosują się do zasad, a platforma będzie ich rygorystycznie przestrzegać? Czas pokaże, ale trudno być optymistą. Ponadto młodzi konsumenci zapewne znajdą sposoby, by obejść limity narzucone przez rodziców, gdyż jak wiadomo – pokładów kreatywności dzieciom nie brakuje.

Piotr Konopnicki 15.01.2026 12:58

