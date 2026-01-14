Google udostępnia ci osobistą inteligencję. Nowość, która zmienia wszystko

Ładowanie...

Czatboty sztucznej inteligencji wspierają funkcję określaną jako pamięć. Jeśli np. zapytamy o poradę w wyborze ładowarki dla naszego telefonu, oprogramowanie będzie pamiętać, z jakiego modelu korzystamy. Google jednak chce ulepszyć tę kwestię jeszcze bardziej i dzięki integracji z innymi usługami czatbot Gemini będzie potężniejszy niż dotychczas.

REKLAMA

Gemini wykorzysta informacje z Gmaila, YouTube’a, Zdjęć i wyszukiwarki

Osobista inteligencja (ang. Personal Intelligence) to eksperymentalna, opcjonalna usługa, która ma zwiększyć możliwości czatbota Gemini. Dzięki narzędziu AI będzie rozumieć unikalny kontekst użytkownika - dzięki czemu czat ma być bardziej pomocny niż kiedykolwiek wcześniej.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, Gemini uzyska dostęp do danych przechowywanych w innych usługach Google. Wykorzysta te informacje, aby wykroczyć poza ogólne odpowiedzi sztucznej inteligencji, łącząc wątki wyciągnięte z ekosystemu firmy. Oprogramowanie będzie w stanie przeczytać nasze emaile w Gmailu, przejrzeć fotografie ze Zdjęć, historię wyszukiwarki czy oglądanych treści na YouTube.

Jak to ma wpłynąć na odpowiedzi uzyskiwane przez Gemini? Na przykład podczas rozwiązywania problemów. Załóżmy, że gdy nadejdzie lato i będę chciał poprosić sztuczną inteligencję o pomoc w znalezieniu i wyborze nowych opon. Osobista inteligencja będzie w stanie przeszukać wcześniejsze maile z zamówieniami opon zimowych. Dzięki czemu sztuczna inteligencja będzie wiedzieć, jaką średnicę, szerokość oraz profil potrzebuję.

Od razu wyświetlą mi się propozycje w szukanych rozmiarach. Dla osób, które niekoniecznie wiedzą, na czym jeżdżą jest to bardzo przydatne - nie muszą szukać i wpisywać w polecenie szczegółów na temat szukanego produktu.

W innych przypadkach - np. podczas szukania najciekawszych miejsc do zwiedzenia w danym mieście. Za sprawą osobistej inteligencji Gemini nie wygeneruje ogólnego polecenia, a zamiast tego wykorzysta informacje z rezerwacji hoteli czy fotografie ze Zdjęć Google. Weźmie pod uwagę preferencje użytkownika w kontekście chętnie odwiedzanych miejsc i na tej podstawie wygeneruje odpowiedź.

Czytaj też:

Kierunek, w którym sztuczna inteligencja powinna być rozwijana

Obecnie sztuczna inteligencja ma sporo ograniczeń. Jednym z głównych problemów czatbotów jest to, że AI często potrzebuje dokładnego polecenia. Potrafi wykorzystywać pamięć, ale bez szczegółowego prompta odpowiedzi są bardzo ogólnikowe. Natomiast z osobistą inteligencją Google użytkownik może ograniczyć długość polecenia, ponieważ Gemini będzie umieć analizować dane z innych usług.

REKLAMA

Rozwiązanie jednak początkowo zostanie udostępnione tylko w USA dla subskrybentów Google AI Pro. Ma działać na Androidzie, iOS, w przeglądarce. Z czasem opcja ma być rozszerzona o większą liczbę krajów dla darmowych użytkowników - także w trybie AI.

REKLAMA

Albert Żurek 14.01.2026 17:00

Ładowanie...