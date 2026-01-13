REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Polacy jedyni mądrzy: "AI to zagrożenie, nie pomoc"

Jeśli sama myśl o sztucznej inteligencji wywołuje w tobie niechęć, nie jesteś sam. Nowe badanie pokazuje spora część Polaków nie chce, by AI była wykorzystywana w ważnych sprawach.

Albert Żurek
Sztuczna inteligencja coraz częściej decyduje o awansach, zwolnieniach i podwyżkach
REKLAMA

W ostatnich latach producenci sprzętu i oprogramowania mocno postawili na AI. Dziś praktycznie każdy smartfon czy komputer chwali się "inteligentnymi" funkcjami. W wielu przypadkach ta sztuczna inteligencja jednak nie ma realnego zastosowania. Wielu z nas - w tym ja - ma tego po prostu dość.

REKLAMA

Według Polaków sztuczna inteligencja ma być źródłem cyberzagrożeń 

Z nowego badania ClickMeeting wynika, że niemal 3/4 ankietowanych Polaków uważa sztuczną inteligencję za czynnik, który może zwiększyć ryzyko cyberzagrożeń. Powszechna dostępność do narzędzi bazujących na AI ma być powodem do niepokoju. 

Prawie połowa badanych - aż 44 proc. - nie chce, aby państwowe instytucje korzystały z AI przy podejmowaniu decyzji, rozpatrywaniu podań i wniosków, kontakcie z obywatelami czy analizie zeznań podatkowych. 

W tych zadaniach przetwarza się dane osobowe - imiona, nazwiska, adresy. Nic dziwnego, że Polacy są sceptycznie nastawieni. Nikt nie ma pewności, co twórcy dużych modeli językowych i czatbotów robią z takimi danymi. Giganci technologiczni są mistrzami w wykorzystywaniu naszych personaliów. Do tego dochodzą informacje firmowe, które w administracji publicznej wcale nie powinny wychodzić poza urzęd.

Czytaj też:

Czy naprawdę jest się czego bać? OpenAI udowodniło, że tak. Błąd w ChatGPT sprawił, że rozmowy użytkowników ze sztuczną inteligencją trafiły do wyszukiwarki Google, która zaindeksowała linki do rozmów. Podobny los spotkał korzystających z czatbota Elona Muska - Groka - 370 tys. rozmów (w tym z prośbami o porady w nielegalnych kwestiach) trafiło do internetu.

Producenci sztucznej inteligencji starają się minimalizować ryzyko wycieków, ale w internecie wciąż się zdarzają. Dlatego ostrożność Polaków jest jak najbardziej uzasadniona. Zaledwie 25 proc. badanych chciałaby, aby państwowe instytucje korzystały z AI, a 37 proc. nie ma zdania lub jest im to obojętne.

REKLAMA

61 proc. badanych Polaków twierdzi, że nigdy nie padło ofiarą wycieku danych. Jednocześnie 48 proc. ankietowanych kojarzy prznajmniej  jeden przypadek, gdy znajomemu lub członkowi rodziny przejęto profil w mediach społecznościowych albo próbowano to zrobić. Pamiętajmy, że wiele wycieków w internecie pozostaje niezauważonych. 

Fakt, że ponad 60 proc. badanych uważa, że nigdy nie padło ofiarą wycieku danych, nie oznacza, że takie incydenty nie miały miejsca – wiele naruszeń pozostaje niewidocznych. Dlatego firmy przetwarzające dane użytkowników muszą od początku dbać o jak najlepsze ich zabezpieczenie, a nie reagować po fakcie – mówi Karolina Nazarewicz, Legal Department Manager ClickMeeting.

REKLAMA
Albert Żurek
13.01.2026 21:07
Tagi: ChatbotChatGPTSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
21:07
Polacy jedyni mądrzy: "AI to zagrożenie, nie pomoc"
Aktualizacja: 2026-01-13T21:07:13+01:00
20:59
Battlefield 6 mnie wścieka. EA wciska grę-usługę i wywala się na twarz
Aktualizacja: 2026-01-13T20:59:06+01:00
19:40
"Tanie komputery to już były". Nadciąga tragedia
Aktualizacja: 2026-01-13T19:40:41+01:00
19:02
Play chwali się zasięgiem. Wreszcie internet działa jak należy
Aktualizacja: 2026-01-13T19:02:23+01:00
18:33
Szykują All Inclusive na Księżycu. Wiadomo, cena zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-01-13T18:33:53+01:00
18:03
NASA rusza po obcych. Sprzęt, który zawstydza Webba
Aktualizacja: 2026-01-13T18:03:36+01:00
17:35
Samsung pokazał najtańszy telefon z 5G. Będzie hitem w Polsce?
Aktualizacja: 2026-01-13T17:35:00+01:00
17:01
Gigabyte pokazał laptopa, który miażdży konsole. "To bestia w plecaku"
Aktualizacja: 2026-01-13T17:01:12+01:00
16:31
Polski satelita przesyła pierwsze zdjęcia. "To przełomowa chwila"
Aktualizacja: 2026-01-13T16:31:04+01:00
16:07
Apple łączy 6 apek w jeden pakiet. Policzyliśmy, czy się opłaca
Aktualizacja: 2026-01-13T16:07:19+01:00
15:25
Samsung napędzi nie swoje telefony. To dobrze czy źle?
Aktualizacja: 2026-01-13T15:25:42+01:00
14:55
Lotniska szykują się na zawieruchę. Ważna prośba do podróżnych
Aktualizacja: 2026-01-13T14:55:12+01:00
13:55
Aktywował Windowsa kluczem z plików Epsteina. Chore, ale zadziałało
Aktualizacja: 2026-01-13T13:55:53+01:00
13:32
Atak na polską energetykę. Takiej próby jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-13T13:32:32+01:00
12:48
Plaga znikających wózków. Sklepy odpowiadają magnetyczną barierą
Aktualizacja: 2026-01-13T12:48:30+01:00
11:58
Mars to cichy reżyser ziemskiego klimatu. "Bez niego mieszkalibyśmy na drzewach"
Aktualizacja: 2026-01-13T11:58:28+01:00
11:26
Obiecali głosowanie online milionom Polaków. Polegli w głosowaniu dla 800 członków
Aktualizacja: 2026-01-13T11:26:57+01:00
11:09
Spigen ma nowe etui dla iPhone'a. Aż chce się przesiąść z Androida
Aktualizacja: 2026-01-13T11:09:01+01:00
10:16
Mieści się w plecaku i niszczy mózgi. Amerykanie kupili tajemniczą broń
Aktualizacja: 2026-01-13T10:16:30+01:00
9:31
Nowe przystanki PKP Intercity są dziwne. Wysiądziesz, ale nie wsiądziesz
Aktualizacja: 2026-01-13T09:31:52+01:00
8:44
Odkurzacze pokonują progi i schody. Nowa gama robotów wjeżdża tam, gdzie inni nie mogą
Aktualizacja: 2026-01-13T08:44:33+01:00
7:56
Galaxy S26 później niż zwykle. Portfel schowasz aż do wiosny
Aktualizacja: 2026-01-13T07:56:34+01:00
7:29
Lepiej zaktualizuj iPhone'a. Bo możesz mieć kłopoty
Aktualizacja: 2026-01-13T07:29:00+01:00
7:05
Darmowy czy płatny VPN? Jedno kliknięcie dzieli cię od bezpieczniejszego internetu
Aktualizacja: 2026-01-13T07:05:15+01:00
6:42
Będzie nas grzać kopanie bitcoina. To nie żart, to europejski patent
Aktualizacja: 2026-01-13T06:42:25+01:00
6:34
Laptop ze Snapdragonem nie jest już luksusem. Polaka stać na X2 Plus
Aktualizacja: 2026-01-13T06:34:00+01:00
6:23
Polska buduje Legion Medyczny. To rezerwa, gdy wszystko pójdzie źle
Aktualizacja: 2026-01-13T06:23:00+01:00
6:12
Martwa gwiazda ma tajemniczy silnik. Według nauki nie powinien istnieć
Aktualizacja: 2026-01-13T06:12:00+01:00
6:01
Czarny rynek broni rośnie przy Polsce. "Najbardziej dochodowy towar"
Aktualizacja: 2026-01-13T06:01:00+01:00
21:10
Ukrainka na polskim lotnisku napisała "bomba" na czole. I było bombowo
Aktualizacja: 2026-01-12T21:10:08+01:00
20:38
Android 17 ukryje wiadomości od kochanki. Na iPhonie to klasyka
Aktualizacja: 2026-01-12T20:38:13+01:00
20:19
Apple jest królem smartfonów. Musisz się z tym pogodzić, ma to w Exelu
Aktualizacja: 2026-01-12T20:19:06+01:00
19:45
UOKiK łapie dwa znane sklepy online na kręceniu rabatów. Tak manipulują
Aktualizacja: 2026-01-12T19:45:33+01:00
19:32
Microsoft i Amazon: tak, Trump chciał od nas łapówki
Aktualizacja: 2026-01-12T19:32:29+01:00
19:24
Honor Magic 8 Lite - test. Wyrzuć ładowarkę, jest niepotrzebna
Aktualizacja: 2026-01-12T19:24:18+01:00
18:49
Dolby Vision 2 w OLED TV - kto pierwszy? O dziwo nie Samsung i LG
Aktualizacja: 2026-01-12T18:49:39+01:00
18:15
Spotify i Netflix czują oddech Apple'a. Twórcy iPhone'a wyszarpują rynek
Aktualizacja: 2026-01-12T18:15:56+01:00
17:49
Apple wybrał mózg nowej Siri. Ale kapitulacja przed rywalem
Aktualizacja: 2026-01-12T17:49:27+01:00
17:12
Samsung: telewizory podrożeją, też te już w sklepach. Mamy winnego
Aktualizacja: 2026-01-12T17:12:39+01:00
17:01
Galaxy S26 ma świetną nowość w ekranie. Chcę to w każdym smartfonie
Aktualizacja: 2026-01-12T17:01:48+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA