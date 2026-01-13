Polacy jedyni mądrzy: "AI to zagrożenie, nie pomoc"

Ładowanie...

W ostatnich latach producenci sprzętu i oprogramowania mocno postawili na AI. Dziś praktycznie każdy smartfon czy komputer chwali się "inteligentnymi" funkcjami. W wielu przypadkach ta sztuczna inteligencja jednak nie ma realnego zastosowania. Wielu z nas - w tym ja - ma tego po prostu dość.

Według Polaków sztuczna inteligencja ma być źródłem cyberzagrożeń

Z nowego badania ClickMeeting wynika, że niemal 3/4 ankietowanych Polaków uważa sztuczną inteligencję za czynnik, który może zwiększyć ryzyko cyberzagrożeń. Powszechna dostępność do narzędzi bazujących na AI ma być powodem do niepokoju.

Prawie połowa badanych - aż 44 proc. - nie chce, aby państwowe instytucje korzystały z AI przy podejmowaniu decyzji, rozpatrywaniu podań i wniosków, kontakcie z obywatelami czy analizie zeznań podatkowych.

W tych zadaniach przetwarza się dane osobowe - imiona, nazwiska, adresy. Nic dziwnego, że Polacy są sceptycznie nastawieni. Nikt nie ma pewności, co twórcy dużych modeli językowych i czatbotów robią z takimi danymi. Giganci technologiczni są mistrzami w wykorzystywaniu naszych personaliów. Do tego dochodzą informacje firmowe, które w administracji publicznej wcale nie powinny wychodzić poza urzęd.

Czy naprawdę jest się czego bać? OpenAI udowodniło, że tak. Błąd w ChatGPT sprawił, że rozmowy użytkowników ze sztuczną inteligencją trafiły do wyszukiwarki Google, która zaindeksowała linki do rozmów. Podobny los spotkał korzystających z czatbota Elona Muska - Groka - 370 tys. rozmów (w tym z prośbami o porady w nielegalnych kwestiach) trafiło do internetu.

Producenci sztucznej inteligencji starają się minimalizować ryzyko wycieków, ale w internecie wciąż się zdarzają. Dlatego ostrożność Polaków jest jak najbardziej uzasadniona. Zaledwie 25 proc. badanych chciałaby, aby państwowe instytucje korzystały z AI, a 37 proc. nie ma zdania lub jest im to obojętne.

61 proc. badanych Polaków twierdzi, że nigdy nie padło ofiarą wycieku danych. Jednocześnie 48 proc. ankietowanych kojarzy prznajmniej jeden przypadek, gdy znajomemu lub członkowi rodziny przejęto profil w mediach społecznościowych albo próbowano to zrobić. Pamiętajmy, że wiele wycieków w internecie pozostaje niezauważonych.

Fakt, że ponad 60 proc. badanych uważa, że nigdy nie padło ofiarą wycieku danych, nie oznacza, że takie incydenty nie miały miejsca – wiele naruszeń pozostaje niewidocznych. Dlatego firmy przetwarzające dane użytkowników muszą od początku dbać o jak najlepsze ich zabezpieczenie, a nie reagować po fakcie – mówi Karolina Nazarewicz, Legal Department Manager ClickMeeting.

Albert Żurek 13.01.2026 21:07

