Nie uciekniesz od takich kas. Musisz pomachać paragonem

Jak informuje portal wiadomoscihandlowe.pl, kasy samoobsługowe funkcjonują już w wybranych kilkudziesięciu sklepach Aldi w Polsce. Najpierw pilotaż, przeprowadzony latem 2025 r., ograniczał się tylko do kilku województw (wielkopolskie, śląskie, małopolskie oraz dolnośląskie). Teraz kasy działają w wielu regionach – w tym m.in. w woj. łódzkim, podkarpackim, pomorskim czy mazowieckim.

Opuszczenie strefy kas samoobsługowych wymaga zeskanowania paragonu

Takie rozwiązanie funkcjonuje choćby w Lidlu czy Action, ale już nie w Biedronce albo Rossmanie. Nie wszędzie skanery działają dobrze. W sieci pojawiały się nawet opisy, jak poprawnie układać dłoń, aby ułatwić pracę czytnikom. Tak, dziś wyjście ze sklepu może powodować takie drobne utrudnienia. Piękne czasy.

Będzie okazja porównywać, czy pod tym względem skanery w Aldi są skuteczniejsze. A może sieć używa innego papieru? Małe radości z wizyt w sklepach: możemy zwracać uwagę na działanie aplikacji, porównywać funkcje, oceniać bystrość kas samoobsługowych i ich płynność – niektóre przypominają czasy pierwszych komputerów, więc przy okazji można przenieść się w czasie.

Przyszłość sklepów to kasy samoobsługowe

Jeszcze do niedawna Aldi wzbraniało się przed tym rozwiązaniem. "Dziś stawiamy przede wszystkim na profesjonalną i bezpośrednią obsługę klienta oraz podnoszenie jej standardów" – mówiła w kwietniu 2024 r. w rozmowie z Business Insider Polska Agata Biernacka, kierownik działu komunikacji i PR w Aldi. W tym samym roku sieć "najkrótszym czasem oczekiwania przy kasie".

Sytuacja w handlu zmienia się jednak dynamicznie i trzeba dostosować się do preferencji klientów. A ci najwyraźniej chcą mieć wybór i móc korzystać z kas samoobsługowych. W coraz większej liczbie sklepów Aldi już jest to możliwe.

Adam Bednarek 23.01.2026 20:57

