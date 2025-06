Wygląda jak owad, a ma walczyć z asteroidami. Startuje Flyeye-1

Flyeye-1 przeszedł właśnie test tzw. pierwszego światła, który polega na wykonaniu próbnych obserwacji w warunkach zbliżonych do operacyjnych. Przeprowadzono go w centrum geodezyjnym włoskiej agencji kosmicznej, około 260 km na wschód od Neapolu. W trakcie testów teleskop skutecznie namierzył kilka znanych asteroid, w tym obiekt 2025 KQ, odkryty zaledwie 2 dni wcześniej. Potwierdza to jego zdolność do szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia.