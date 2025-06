Geniusz, da Vinci przełomu wieków, wybitny wynalazca i nieposkromiony szarlatan. Tesla fascynuje do dziś

Tesla nigdy się nie ożenił, ale przyznał się do zakochania w szczególnie pięknej białej gołębicy, która regularnie go odwiedzała. Powiedział: Kochałem tego gołębia jak mężczyzna kocha kobietę, a ona kochała mnie. Dopóki ją miałem, miałem cel w życiu. W 1922 r. Tesla poinformował, że biała gołębica przyleciała do jego pokoju, aby powiedzieć mu, że umiera, a przed śmiercią z jej oczu biło białe światło jaśniejsze niż cokolwiek, co kiedykolwiek wytworzył swoimi urządzeniami elektrycznymi.