Rower elektryczny to symbol naszych czasów. Piękna idea stała się rozczarowaniem

Symboliczne jest też to, że rowery elektryczne są częścią innej rozczarowującej idei – gospodarki współdzielenia. Przyznaję, kilkanaście lat temu naiwnie miałem wielkie nadzieję. Myślałem – głośno śmieję się z mej dziecinności – że to świetny pomysł. Ktoś, kto ma auto, chce sobie dorobić, więc przewozi innych ludzi, bo akurat jedzie z jednego osiedla na drugie. Nie jest taksówką, po prostu sobie dorabia. Prostodusznie zastanawiałem się, kiedy nadejdą czasy, kiedy auta będzie pożyczać się od sąsiada, bo przecież po co ma stać osiem godzin bezczynnie, gdy ten jest w pracy, jeśli można w tym czasie zrobić zakupy i podjechać nim do sklepu.