Orbita nowym polem bitwy. Rosyjski satelita robi dziwne rzeczy

To nie pierwszy raz, kiedy Rosja umieszcza satelitę na orbicie takiej, która biegnie dokładnie w tej samej płaszczyźnie co orbita innego satelity. Marco Langbroek, holenderski astronom i ekspert ds. bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej, opublikował analizę, w której nie ma wątpliwości: to już czwarty raz w ciągu ostatnich pięciu lat, gdy rosyjski satelita wykonuje niemal identyczny manewr względem amerykańskich systemów rozpoznawczych.