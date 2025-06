Google Pay w portfelu 1/4 Polaków. Uwielbiamy uzależnienie od bigtechów

Zdecydowanie największą liczbę kart do portfeli mobilnych ma mBank, który oferuje swoim klientom dostęp do płatności: Google Pay, Apple Pay, Xiaomi Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay oraz Swatch Pay. Klienci w tym banku mają 3,17 mln kart. Na drugim miejscu jest Santander oferujący dostęp do tych samych metod płatności z wynikiem 2,54 mln kart płatniczych. Podium natomiast zamyka ING Bank Śląski z liczbą 1,65 mln kart, który oferuje mniejszy wachlarz portfeli cyfrowych - Google Pay, Apple Pay i Garmin Pay.