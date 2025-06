Droga Mleczna nie zderzy się jednak z Andromedą. Co z tymi naukowcami?

Dobra wiadomość jest taka, że ani Ty, ani ja, ani nikt z naszej cywilizacji nie dożyje tych wydarzeń. Pięć czy dziesięć miliardów lat to niewyobrażalnie długi czas w skali życia człowieka, a nawet całych cywilizacji. Poza tym nawet jeśli do zderzenia z Andromedą by doszło, nie oznacza to „eksplozji” w filmowym stylu.