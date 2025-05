Niewidzialne światło życia, które znika po śmierci. Po raz pierwszy zaobserwowano aurę

Czy to możliwe, że nasze ciała – i ciała wszystkich żywych istot – dosłownie świecą, emanując życiem? Choć brzmi to jak coś rodem z książki o duchach, badacze z Uniwersytetu Calgary opublikowali właśnie wyniki niesamowitego eksperymentu, które mogą wywrócić nasze postrzeganie życia i śmierci do góry nogami. W centrum odkrycia znalazło się tajemnicze zjawisko tzw. biofotonów – ultrasłaba emisja fotonów, które znikają w momencie śmierci.