Roboty Narwal już w Polsce. Mocny debiut z rabatami 1000+ zł

Oba modele korzystają z bazy czyszczącej, która automatycznie myje mopy w gorącej wodzie (45–75 st. C.) w zależności od poziomu zabrudzenia, eliminując do 99,99 proc. bakterii. Baza wyposażona jest także w worek na kurz o pojemności 2,5L, umożliwiający do 120 dni bezobsługowej pracy.