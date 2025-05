USA ma nowe drony-duchy. Następca legendarnego Reapera

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oficjalnie ogłosił przyznanie firmie General Atomics Aeronautical Systems Inc. kontraktu o wartości 99,2 mln dol. na opracowanie nowego bezzałogowego statku powietrznego. System ma wykorzystywać napęd hybrydowo-elektryczny i technologię wentylatora tunelowego, co ma poprawić jego właściwości aerodynamiczne, ograniczyć emisję hałasu i zmniejszyć ślad termiczny – są to ważne cechy w kontekście działań w środowiskach o ograniczonym dostępie i pod silną obserwacją przeciwnika.