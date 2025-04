Mapa już świeci się na czerwono. Mówią o ekstremalnym zagrożeniu

„Przynajmniej jest ciepło” – powtarzają niektórzy, ciesząc się z wysokich temperatur, którym bliżej do lata niż do wiosny. Ma to jednak swoją drugą stronę medalu. Już zmagamy się z dużym zagrożeniem pożarowym. Rolników niepokoi susza. Instytut Gleboznawstwa w Puławach wprost mówi o tym, że regiony wysychają.