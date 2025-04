Wielka i mocna promocja w MediaMarkt. Z takiej okazji żal nie skorzystać

Jeżeli Wielkanoc, to domowa kiełbasa i domowy pasztet. A jeżeli domowa kiełbasa i domowy pasztet, to maszynka do mięsa Bosch MFWS640B. Dzięki silnikowi o mocy 2100 W i możliwości mielenia nawet 3,5 kg mięsa na minutę, Bosch MFWS640B Serie 6 MultiPower idealnie nadaje się do precyzyjnego i łatwego przygotowywania tradycyjnych polskich potraw - i to nie tylko tych mięsnych. Wytrzymała konstrukcja, dwustronne ostrze ze stali nierdzewnej i bogaty zestaw akcesoriów sprawiają, że urządzenie Bosch jest równie dobre do mielenia mięsa, jak i do szatkowania warzyw lub tarcia ziemniaków na placki.