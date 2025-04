Zamawiasz wieczorem, kurier za darmo przynosi rano. MediaMarkt ma świetną opcję dostawy

Na pewno choć raz zdarzyło ci się dokonywać zakupów późnym wieczorem - czy to z nagłej potrzeby wymiany uszkodzonej rzeczy, czy decyzji zakupowych podejmowanych z poziomu łóżka i poduszki. Jeżeli znalazłeś się w takiej sytuacji więcej niż raz, w kolejnej powinieneś skierować się do MediaMarkt.



Popularna sieć sklepów marketów z elektroniką właśnie ruszyła z akcją, w ramach której przy zamówieniach w wybranych kategoriach i nie później niż do godziny 22:00, produkt zostanie ci dostarczony następnego dnia do godziny 9 rano do wybranego Paczkomatu InPost lub kurierem do domu.