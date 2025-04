Trendy na 2025 rok - jak technologie AI i CRM zmienią konkurencję na rynku elektroniki użytkowej

Według prognoz analityków do końca 2025 r. aż 80 proc. firm zintegruje sztuczną inteligencję ze swoimi systemami CRM. Wdrożenia AI przekładają się w praktyce na zwiększoną produktywność działów sprzedaży i obsługi klienta, co prowadzi bezpośrednio do lepszych relacji, skuteczniejszego utrzymania klienta oraz wyższych przychodów.