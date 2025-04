Niezwykły projekt Samsunga. Podwodne zdjęcia smartfonem ratują rafy koralowe

Piękne rafy koralowe znikają na naszych oczach. Wszystko przez ludzi, bo to my mamy największy wpływ na zmiany zachodzące w oceanach. Wzrost temperatury wód powoduje, że koralowce wydalają symbiotyczne glony, które odpowiadały za ich kolor i bez których jest im trudno przetrwać. To zjawisko nazywa się blaknięciem raf koralowych. Dodatkowo oceany absorbują większą ilość CO2, co powoduje obniżenie pH wody, a to niekorzystnie odbija się na budowaniu raf. Dodajmy do tego wypuszczane do oceanu ścieki i śmieci, a także skutki wywołane turystyką i mamy obraz katastrofy.