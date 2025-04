Zobaczyła ranną sarnę na drodze i postanowiła pomóc. W internecie zawrzało

Prowadzę Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Mysikrólik od ponad 10 lat. W którym ratujemy również sarny w tym wiele potrąconych. Mikołaj ma 100% rację w tym co pisze. Dzikie zwierzęta odczuwają strach na sam widok człowieka, a co dopiero, gdy człowiek je dotyka lub jak w tej sytuacji przyciska całym ciałem. Sarny są zwierzętami bardzo płochliwymi i stresogennymi. Przez to ich obsługa jest bardzo trudna. Jeśli ta sarna nie uciekała to znaczy, że była w szoku po wypadu i bardzo prawdopodobne, że miała uszkodzony kręgosłup. Przez te dwie godziny zwierzę przeżywało ogromny stres, dlatego nie powinno się powielać błędnego zachowania, bo to bardziej szkodzi dzikim zwierzętom niż pomaga. To, co można zrobić, to jeśli się ma lekki koc lub kurtkę, bluzę i zarzucić na głowę zwierzaka, by mu ograniczyć bodźce i nie rozmawiać nad nim, i nie dotykać – zalecała.