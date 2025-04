Polska buduje pierwszego poważnego satelitę. To nie będzie zabawka grupki zapaleńców

Thorium Space S.A. to firma, która od lat udowadnia, że Polacy nie tylko potrafią projektować zaawansowane systemy kosmiczne, ale robią to na poziomie porównywalnym z liderami branży. Ich specjalność to technologie związane z transmisją danych – anteny z elektronicznym sterowaniem wiązką, beamformery i zaawansowane platformy do zarządzania sygnałem.