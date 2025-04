Po co są nam wilki straszne i mamuty? Potrzebujemy dowodu, że potrafimy coś więcej niż tylko niszczyć

W całości czy częściowo – do ustalenia. Ale załóżmy, że wszystko idzie zgodnie z planem i tak: mamy to, oto wilk straszny, ten sam, co dawniej. Szybko można dojść do wniosku, że skoro przywróciliśmy do życia jedno zwierzę z dawnej epoki, to pal licho straty, których się dopuściliśmy! Za chwilę naukowcy znowu wcisną przycisk „cofnij” i zaraz dostaniemy przedstawiciela gatunku, który wyginął np. w ostatnich 200 latach. Zniszczyliśmy, zgoda, ale możemy wszystko naprawić, prawda?