Krok w ewolucji homo sapiens. Są ludzie, którzy widzą kolor, którego inni nie są w stanie dostrzec

Standardowo oko ludzkie może widzieć kolory o długości fali od około 380 do 740 nanometrów. Normalnie postrzegane barwy powstają przez mieszanie się sygnałów z tych trzech typów czopków. Naukowcom udało się jednak przełamać to ograniczenie poprzez selektywne pobudzanie tylko czopków M, co doprowadziło do doświadczenia zupełnie nowego koloru.