Hmm, gdzieś już to widziałem. Nowy smartfon Honora wygląda dziwnie znajomo

O smartfonach tworzonych na podobieństwo do iPhone’ów mógłbym mówić godzinami. To już standard, że telefony z Androidem wzorują się na iPhone’ach pod względem wyglądu. Apple jednak nie jest święty i robi to samo, tyle że w przypadku systemu operacyjnego iOS. Czy inspiracja jest zła, czy dobra, nie mnie oceniać.