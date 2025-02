Tak cię podglądają w Twoim domu. Zaczęło się od telewizora

Według szacunków PMR Market Experts zawartych w raporcie Rynek Internetu Rzeczy w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029, liczba telewizorów podłączonych do Internetu w Polsce w 2024 roku przekroczyła wyraźnie 6 milionów. Całkowita liczba urządzeń i czujników wpiętych w sieć to już blisko 300 mln - nie licząc telefonów, tabletów i komputerów. Oznacza to, że na jednego mieszkańca przypada średnio siedem różnych urządzeń podłączonych do sieci, a prognozy mówią o wzroście tej liczby do szesnastu w 2028 r.