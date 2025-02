Ostrzegał przed tym, jak mogą wyglądać polskie miasta. Gdyby go posłuchano, żyłoby nam się lepiej

To doprowadziło do tego, że zsypy były zamykane, a przed blokami stawiano kontenery. Tyle że te zabrały cenną osiedlową przestrzeń. Na dodatek szybko niszczały, wiatr wywiewa śmieci, te nie zawsze są regularnie wywożone, więc nie mieszczą się w pojemnikach, zagracając jeszcze więcej przestrzeni. Jedno pójście na skróty – wybudowanie nieprzemyślanych zsypów – pociągnęło za sobą mnóstwo konsekwencji. Zastanawiając się, dlaczego doprowadzono do tego, że automaty stawiane są byle gdzie i byle jak, można wrócić do tego momentu, by zobaczyć, od czego wszystko się zaczęło. Do tego prowadzi błędne projektowanie, ale i nie myślenie o innych.