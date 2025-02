Koniec z nieodpowiedzialnymi kurierami InPostu. W środę sześciu nie wyjedzie z paczkami

Na razie nie wiemy, w jaki sposób będzie wyglądał system zgłoszeń, natomiast możemy oczekiwać, że na naklejce znajdziemy kod QR do zeskanowania przenoszący użytkownika na stronę zgłoszenia. Dobrze również może być to również zwykły kod lub inne rozwiązanie. Wydaje się jednak, że InPost chce walczyć z nieodpowiedzialnymi kurierami. To dobrze. Chodzi przecież o bezpieczeństwo na drodze.