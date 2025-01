Unia Europejska musiała sama się ukarać. Wszystko przez kilka kliknięć

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w informacji prasowej przekazał, że sprawa dotyczy Thomasa Bindla, obywatela Niemiec, który w 2021 i w 2022 roku odwiedził witrynę konferencji Conference on the Future of Europe, której zarządcą jest Komisja Europejska. Bindl zarejestrował swój udział w wydarzeniu "GoGreen", a do rejestracji użył systemu logowania, który wykorzystywał jego konto na Facebooku.