Prezes Samsunga chce być jak Elon Musk. Pokochał roboty

Jednym z sztandarowych produktów Rainbow Robotics są roboty humanoidalne, charakteryzujące się wysokim stopniem zaawansowania technicznego oraz zdolnością do naśladowania ludzkich ruchów. Wykorzystują one zaawansowane systemy sterowania, sensoryki oraz napędu, co pozwala im na interakcję z otoczeniem w sposób zbliżony do człowieka. Roboty te są wykorzystywane zarówno w celach badawczych, jak i w przemyśle rozrywkowym czy edukacyjnym.